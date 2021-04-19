AFYONKARAHİSAR - Sahurun tok tutan vazgeçilmez lezzeti: "haşhaşlı tahinli pide"
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AFYONKARAHİSAR - Sahurun tok tutan vazgeçilmez lezzeti: "haşhaşlı tahinli pide"

Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy - Haberler | Güncel

Hamurun hazırlanması Taş fırın sahibi Ahmet Özeski'nin haşhaşlı pide yapımını anlatması Haşhaşlı tahinli pidenin hazırlanışı Pide hamurlarının dinlenmeye bırakılması Pide ustası Feramus Şimşek'in konuşması Pidelerin fırına sürülmesi ve fırından çıkması Pide almaya gelen vatandaş Fehmi...

Hamurun hazırlanması

Taş fırın sahibi Ahmet Özeski'nin haşhaşlı pide yapımını anlatması

Haşhaşlı tahinli pidenin hazırlanışı

Pide hamurlarının dinlenmeye bırakılması

Pide ustası Feramus Şimşek'in konuşması

Pidelerin fırına sürülmesi ve fırından çıkması

Pide almaya gelen vatandaş Fehmi Özdemir'in konuşması Sahurun tok tutan vazgeçilmez lezzeti: "haşhaşlı tahinli pide"

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde fırıncılar tarafından ramazan ayına özel pişirilen "haşhaşlı tahinli pide" tok tutma özelliği nedeniyle sahur sofralarının vazgeçilmez lezzeti arasında yer alıyor.

İlçedeki taş fırınlarda pişirilen ve sahur sofralarını süsleyen pide, sürtülmüş haşhaş tohumu, tahin ve isteğe göre de şeker katılarak hazırlanıyor.

Usta ellerde ince bir şekilde açılan hamura uygulanan haşhaş ve tahin karışımı 4 kat şeklinde hazırlandıktan sonra yaklaşık 1 buçuk saat dinlenmeye bırakılıyor. Dinlenme sonrası fırına sürülen pideler odun ateşinde taş fırında pişiriliyor.

Cuma Mahallesinde taş fırın sahibi olan Ahmet Özeski, gazetecilere yaptığı açıklamada, haşhaşlı pidenin özellikle vatandaşlar arasında tok tutma özelliği olduğu için sahur sofralarında tercih edildiğini söyledi.

Pide ustası Feramus Şimşek de haşhaşlı tahinli pidenin genellikle ramazan ayında çok tüketildiğini vurgulayarak, "Afyonkarahisar'a özgü haşhaş ile yapılan ve içerisine tahin katılan pidemizin hazırlanması kolaydır. Haşhaşlı ve tahinli karışımı ince açılan pideye uyguladıktan sonra dinlenmeye bırakıyoruz. Hamur kendini salmaya başladığında tekrar pidemizi açıyoruz ve pişmeye bırakıyoruz yaklaşık 5-10 dakika içerisinde pişen pidemiz satışa hazır hale geliyor." dedi.

Müşteri Fehmi Özdemir ise, pideyi sahur vaktinde ailece severek tükettiklerini ifade etti.

AFYONKARAHİSAR - Sahurun tok tutan vazgeçilmez lezzeti: 'haşhaşlı tahinli pide'
AFYONKARAHİSAR - Sahurun tok tutan vazgeçilmez lezzeti: 'haşhaşlı tahinli pide'
AFYONKARAHİSAR - Sahurun tok tutan vazgeçilmez lezzeti: 'haşhaşlı tahinli pide'
AFYONKARAHİSAR - Sahurun tok tutan vazgeçilmez lezzeti: 'haşhaşlı tahinli pide'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy

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