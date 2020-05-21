"Sahuru susuz geçirmeyin"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Sahuru susuz geçirmeyin"

SAHURDA tüketilen besinler gün boyunca hem tok kalmayı hem de su dengesini sağladığı için çok önemli. Diyetisyen Hatice Kübra Bayer "Sahurda ve iftarda mutlaka et, balık, yoğurt, yumurta gibi protein kaynaklarına ve tam tahıllar, bulgur, kurubaklagiller gibi kompleks karbonhidratlara...

21.05.2020 11:56 | Son Güncelleme: 21.05.2020 11:56
SAHURDA tüketilen besinler gün boyunca hem tok kalmayı hem de su dengesini sağladığı için çok önemli. Diyetisyen Hatice Kübra Bayer "Sahurda ve iftarda mutlaka et, balık, yoğurt, yumurta gibi protein kaynaklarına ve tam tahıllar, bulgur, kurubaklagiller gibi kompleks karbonhidratlara yer verilmelidir. Su tüketimine özen gösterilmeli. Şeker içeriği yüksek hazır meşrubatlar yerine şekersiz komposto, hoşaf tüketilmelidir" dedi.

Çamlıca Medipol Üniversitesi Hastanesinden Diyetisyen Hatice Kübra Bayer, sahurda ve iftarda yoğurt tüketiminin de oldukça önemli olduğuna değinerek önemli açıklamalarda bulundu. Bayer, oruç tutarken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan birinin mutlaka sahura kalkmak olduğunu belirterek "Su tüketimine özen gösterilmelidir. Kabızlık yaşamamak adına sebze, meyve, salata gibi lifli besinlerin tüketimine önem verilmelidir. Yemekler hızlı yenilmemeli ve çokça çiğnenmelidir" dedi.

"İFTARDA SALÇALI AĞIR YEMEKTEN KAÇININ"

Sahurda sucuk, pastırma, turşu gibi susuzluğu arttıracak tuzlu besinlerden kaçınılması gerektiğinin altını çizen Bayer, şöyle devam etti: "Sahurda yumurta, peynir, süt, yoğurt ile ceviz, badem, fındık gibi yağlı tohumlara ve protein kaynaklarına mutlaka yer verilmelidir. İftarda oruç açıldıktan sonra mide problemleri yaşamamak ve porsiyon kontrolü yapabilmek için öncelik çorbaya verilmeli ve 10-15 dakikalık bir aradan sonra ana yemeğe geçilmelidir. Ana yemek tercihimiz yine yağlı, salçalı ağır yemekler olmamalı. Izgara, fırın, haşlama gibi sağlıklı pişirme teknikleriyle yapılmış et, tavuk, balık, hindi, bulgur, kurubaklagiller ve sebzeler tercih edilmelidir. İftar ve sahur arasında en az 8-10 bardak su tüketilmesine özen gösterilmelidir. Ayrıca pide tüketiminde porsiyon kontrolü yapılmalıdır. 1 avuç içi büyüklüğünde pideye soframızda yer verebiliriz."

"ABUR CUBUR YERİNE DÜZENLİ BESLENİN"

Bayer, kan şekerini düzenlemek için öğün düzeni ve içeriğine dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, sözlerini şöyle noktaladı: "Sahurda ve iftarda mutlaka et, balık, yoğurt, yumurta gibi protein kaynaklarına ve tam tahıllar, bulgur, kurubaklagiller gibi kompleks karbonhidratlara yer verilmelidir. Şeker içeriği yüksek hazır meşrubatlar yerine şekersiz komposto/hoşaf tüketilmelidir. Günlük 2 porsiyon meyve ve haftada bir gün sütlü tatlı tüketimi önerilebilir. Sahur veya iftarda abur-cubur tüketimi uzun süreli açlığa bağlı olarak gün içerisinde halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı gibi problemlerle karşılaşılmasına neden olur. Bu anlamda sahur ve iftarda düzenli ve dengeli beslenmek oldukça önem taşır. İftardan 1-2 saat sonra egzersiz yapılması bu dönemde oldukça fayda sağlar."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor Haber
Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi Levent Yamanel tarih verdi Haber
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi Levent Yamanel tarih verdi
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi Haber
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir Haber
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi Haber
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti Haber
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti
Kurşun yağmuruna tutulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
Kurşun yağmuruna tutulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün
7 yaşındaki öz oğlunu ve yengesini öldüren bipolar kadın, sokakta dolaşırken yakalandı
7 yaşındaki öz oğlunu ve yengesini öldüren bipolar kadın, sokakta dolaşırken yakalandı
60 yaş üstü vatandaşlar telefon bankacılığında direk müşteri temsilcisine bağlanacak
60 yaş üstü vatandaşlar telefon bankacılığında direk müşteri temsilcisine bağlanacak
ABD'de gözü dönmüş silahlı saldırgan canlı yayında 3 kişiyi vurdu
ABD'de gözü dönmüş silahlı saldırgan canlı yayında 3 kişiyi vurdu
Diyanet'ten bayram namazı açıklaması: Koronavirüs sebebiyle camilerde bayram namazı kılınmayacak
Diyanet'ten bayram namazı açıklaması: Koronavirüs sebebiyle camilerde bayram namazı kılınmayacak
Rodos'u karıştıran tecavüz davası müebbetle sonuçlandı
Rodos'u karıştıran tecavüz davası müebbetle sonuçlandı
Roberto Carlos: Chelsea ile anlaşamayınca Fenerbahçe'ye transfer oldum
Roberto Carlos: Chelsea ile anlaşamayınca Fenerbahçe'ye transfer oldum
Son Dakika: 65 yaş üzeri vatandaşlar 1 ay süreyle memleketlerine gidebilecek
Son Dakika: 65 yaş üzeri vatandaşlar 1 ay süreyle memleketlerine gidebilecek
Türkiye'de koronavirüsün bulaşma hızı 1,56'dan 0,72'ye geriledi
Türkiye'de koronavirüsün bulaşma hızı 1,56'dan 0,72'ye geriledi
Muhammed Salah maskesi takıp mağazayı soymak isteyen 4 hırsız kıskıvrak yakalandı
Muhammed Salah maskesi takıp mağazayı soymak isteyen 4 hırsız kıskıvrak yakalandı
ABD'li savunma devi Lockheed Martin F-35 üretimini yavaşlatıyor
ABD'li savunma devi Lockheed Martin F-35 üretimini yavaşlatıyor
Liverpool Teknik Direktörü Klopp'tan koronavirüs çıkışı: Antrenman yapmak istemeyen evine gidebilir
Liverpool Teknik Direktörü Klopp'tan koronavirüs çıkışı: Antrenman yapmak istemeyen evine gidebilir
Erciyes Üniversitesi, hayvanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine başladı
Erciyes Üniversitesi, hayvanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine başladı
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 30'a yükseldi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 30'a yükseldi
Avrupa Birliği'nin sığınmacılarla ilgili skandal açıklaması sonrası Türkiye resti çekti
Avrupa Birliği'nin sığınmacılarla ilgili skandal açıklaması sonrası Türkiye resti çekti
İmamoğlu'ndan kendisi için 27 kez soruşturma izni veren Soylu hakkında suç duyurusu
İmamoğlu'ndan kendisi için 27 kez soruşturma izni veren Soylu hakkında suç duyurusu
Türkiye'nin eve kapandığı son 2 ayda en çok kitap alan şehirler belli oldu
Türkiye'nin eve kapandığı son 2 ayda en çok kitap alan şehirler belli oldu
17 kulüp yabancı sayısının düşmesini isterken, Galatasaray mevcut kuralın devam etmesini istedi
17 kulüp yabancı sayısının düşmesini isterken, Galatasaray mevcut kuralın devam etmesini istedi
Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu
Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu
Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanının inanılmaz değişimi!
Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanının inanılmaz değişimi!
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Murat Kurum Süleyman Soylu Mustafa Destici Mehmet Cahit Turhan
Magazin Harun Tan Ebru Şallı Yılmaz Erdoğan Tuba Büyüküstün
Spor Ali Koç Fatih Terim Sergen Yalçın Robert Prosinecki Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Bursa Bakan Futbol Twitter
Şu an buradasınız: "Sahuru susuz geçirmeyin" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 11:56:51. #1.14#
title