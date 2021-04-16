Sahurda tok tutan yiyecekler nelerdir? Sahurda nasıl beslenmeliyiz?

Ramazan ayının gelişi ile insanlar oruç ibadetini gerçekleştirmeye başladı. Bu yıl oruç tutan vatandaşlar yaklaşık 15 saat vücutlarına yiyecek ve sıvı alımı yapmıyorlar. Dolayısıyla oruç döneminde sahur öğünü ve sahurda nasıl beslendiğimiz, ne yediğimiz büyük önem kazanıyor. Uzmanlar her sene oruç tutanları bu konuda uyarıyor ve bilgilendiriyor. Peki, Sahurda tok tutan yiyecekler nelerdir? Sahurda nasıl beslenmeliyiz? Konuya dair gerekli bilgileri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaş

Ramazan ayının gelişi ile insanlar oruç ibadetini gerçekleştirmeye başladı. Bu yıl oruç tutan vatandaşlar yaklaşık 15 saat vücutlarına yiyecek ve sıvı alımı yapmıyorlar. Dolayısıyla oruç döneminde sahur öğünü ve sahurda nasıl beslendiğimiz, ne yediğimiz büyük önem kazanıyor. Uzmanlar her sene oruç tutanları bu konuda uyarıyor ve bilgilendiriyor. Peki, Sahurda tok tutan yiyecekler nelerdir? Sahurda nasıl beslenmeliyiz? Konuya dair gerekli bilgileri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SAHURDA TOK TUTAN YİYECEKLER NELERDİR?

Ramazan ayında oruç tutanlar için en önemli öğün sahurdur. Çünkü sahurda yediğimiz besinler ile o günün 15 saatini bir şey yemeden geçirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla gün içinde hareketli olduğumuzdan sarf ettiğimiz enerjiyi sahurda yediğimiz besinler ile depoluyoruz. Uzmanların da her sene uyarıda bulunduğu sahur öğünü oruç tutan vatandaş için oldukça önemli. Peki, önemini bu kadar vurguladığımız sahurda ne yemeliyiz? Her şeyden önce sahurda bizi tok tutacak; lif, protein ve vitamin değeri yüksek besinler seçmeliyiz. Besin değeri zengin ve bizi tok tutacak olan temel 5 besin vardır. Bunlar;

- Yumurta

- Çorba

- Yulaf

- Lor peyniri

- Kuru baklagillerdir.

YUMURTA

En kaliteli protein değerine sahip yumurta mutlaka sahurlarınızda tüketmeniz gereken ve birinci sırada gelen bir besindir. Anne sütünden sonra protein değeri bakımından en kaliteli ve yararlı olan yumurtayı özellikle haşlama olarak tüketirseniz sizi gün boyu tok tutacaktır. Bir yumurtada ortalama 13 gram protein bulunması, sahurda yumurta yemeyi tercih etmeniz için yeterli bir neden.

Ayrıca yumurtanın faydaları;

Düzenli yumurta tüketimi insan vücudunda kemiklerin güçlenmesinde büyük rol alıyor. Bu özelliği ile büyümeyi ve gelişmeyi hızlandırıyor. İlerleyen yaşlarda kemik erimesi riskinin azalmasında etkili oluyor.

Kasların gelişiminde etkili olan protein sayesinde vücutta bulunan kas kütlesinin artmasına yardımcı oluyor. Özellikle vücut geliştirme sporları ile yapılan diyetlerde vazgeçilmez besin oluyor.

Bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve bedeni beslemesi ile kanser olma riskini azaltıyor. Özellikle de meme kanserine karşı vücudu koruyor.

Vücudun ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlıyor. Hastalıklara karşı dirençli olmasını sağlıyor.

ÇORBA

Hem sağlık hem de tokluk hissi bakımından oldukça faydalı olan çorbayı sahurlarımızda tüketmemiz gerekiyor. Özellikle sebzeli ve tavuklu çorbaları tüketmek hem vücudumuzun gerekli duyduğu vitamin ve protein ihtiyacını karşılayacaktır.

Tavuk Çorbasının Faydaları

Tavuk ve et suyu ile yapılan çorbalar bünyenin kendine gelmesine imkan sağlarken antibiyotik rolü de üstlenmektedirler. Çorbanın içerisinde bulunan tavuk suyu ve tanecikleri protein verdiği gibi bünyenin güçlenmesine ve zinde kalmasına yardımcı olacaktır. Günlük hayatta sarf ettiğimiz enerji ihtiyacını karşılayacak ve gün boyu tokluk hissetmemizi sağlayacaktır.

Özellikle çok tempolu bir yaşam tarzına sahip kişiler ve iş sektörlerinde yoğun çalışan bireyler için mutlaka tavuk suyuna yapılan çorbalar önerilmektedir. Kırmızı et ile kıyaslandığında daha az yağ içerdiği için kalp krizi riskinin azalmasında önemli ham maddelerden biri olmuştur.

Brokoli Çorbasının Faydaları

Brokoli besini başla başına içerdiği besin kaynağı ile büyük zenginlik yaratmaktadır. A,E ve C vitaminlerini bünyesinde barındıran brokoli çorbası, bünyenizin güçlenmesinde ve zinde bir vücut yapınızın oluşmasına büyük katkı sağlamaktadır. Hasta olduğunuz zaman brokoli çorbası tükettiğiniz halde iyileşme süreciniz doğru orantılı olarak artış gösterecektir. Zira brokoli besini içerisinde antibiyotik özelliği taşıyan vitaminler bulunmaktadır. Antibiyotik özelliğinin yanı sıra bünyenizin güçlenmesini sağlayarak vücut sisteminizin sorunsuz çalışmasına imkan sağlamaktadır.

Mercimek Çorbasının Faydaları

Baklagillerden olan mercimek çorbasını sahurda tüketmek sizi tok tutacak ve enerji verecektir. Kalp krizi geçirme olasılığını minimuma indirmekle birlikte tam bir besin deposudur diyebiliriz. Yüksek tansiyonu olan hastalara şiddetle önerilmektedir. Zengin potasyum kaynağını bulundurması tansiyonun düşmesine neden olmaktadır. Ayrıca zengin demir sayesinde kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olmaktadır.

Yayla Çorbasının Faydaları

Yayla çorbasının içerisinde yüksek oranda yoğurt bulunması ve yoğurdun da insan vücuduna büyük katkı veren besinlerden olması dolayısıyla, bu çorbanın bünyeye katkısı biraz daha fazladır diyebiliriz. Yayla çorbasını sahurda tüketmeniz içinde bulunan proteinden dolayı size hem tokluk hissi hem de enerji verecek. Ayrıca yoğurt, vücuda giren mikropların atılmasında ve bağışıklık sisteminin düzenli korunmasına büyük katkı sağlamaktadır.

LOR PEYNİRİ

Lor peyniri içinde bulunan yüksek protein miktarı ile vücudumuzun uzun süre tok kalmasını sağlayacak temel besinlerden biridir. İçinde bulunan tuz miktarının düşük olması sebebi ile de susamanızı engelleyecektir.

Ayrıca lor peynirinin faydaları;

Vücudumuz için önemli olan protein, yağ, kalsiyum ile birçok mineral ve vitamin zengini bir besin olan lor peynirinin sağlığımız için birçok faydası vardır.

Lor peyniri biyolojik değeri en yüksek olan protein grubu olan serum proteininin bulunmasından dolayı özellikle sporcular ile bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler, hipertansiyon ve astım hastaları için öneriliyor. Serum proteinin besinsel ve fonksiyonel özellikleri yüksek bir protein grubu olduğu vurgulanırken, serum proteinlerinin tüm vücut ve kas proteinlerinin daha fazla sentezlenmesini sağladığı ayrıca aşırı egzersiz sonucu ortaya çıkabilen kas sakatlanmalarında iyileştirici etkisi vardır.

Serum proteininin bağışıklık sistemi hücrelerinde de etkili olduğu ifade edilirken, özellikle meme kanserine karşı koruyucu olduğuna dikkat çekiliyor. Ayrıca lorun sindirim sistemi üzerinde de büyük etkisi vardır.

YULAF EZMESİ

Özellikle sporcuların tükettiği yulaf ezmesi, içinde bulunan lif, posa ve antioksidanlar sayesinde sizi gün boyunca tok tutacak ve enerji verecektir. Dolayısıyla yulaf ezmesi, sahurda mutlaka tüketilmesi gereken sağlıklı karbonhidratlar arasında yer alır.

Ayrıca yulaf ezmesinin faydaları

- Kan şekerini azalmaya yardımcı oluyor.

- Kalp hastalıklarına iyi geliyor.

- Sindirim sistemini çalıştırır. İçinde bulundurduğu lif sayesinde bağırsaklarınızı çalıştırır böylelikle kabızlığı önler ve uzun süre tok tutar.

- Yulaf içeriğinde vücut için gerekli E vitamini, çinko, bakır ve demir gibi mineralleri barındırır. Aynı zamanda içeriğinde B vitamin kompleks, potasyum, kalsiyum ve magnezyumda mevcuttur. Tüm bu vitamin ve mineraller sizi günlük stresten uzak tutmaya yardımcı olur ve anti-depresan görevi görür.

- Kolesterol düzeyini normal seviyeye getirir.

KURU BAKLAGİLLER

Kuru baklagiller içinde bulundurduğu yüksek posa miktarı ve protein ile sahurlarınızda sizi tok tutacak ve enerji verecektir. Sahurlarınızda kuru baklagillerin vücudunuza ağır gelmemesi için haşlayarak gereken miktarda tüketmek faydalı olacaktır.

Ayrıca kuru baklagillerin faydaları;

Kuru baklagiller, sağlıklı protein ve çözünebilir lif için en iyi kaynaklardandır. İnsanlarda eksik kalan folik asit, bakır, demir ve magnezyum açısından kuru baklagiller zengin gıdalardır.

Fasulye, yüksek miktarda protein içerir. Potasyum oranı yüksektir, düzenli tüketilirse yüksek tansiyonu düşürür. Demir, folik asit ve antioksidanlar da bol miktarda bulunur.

Mercimek, bol miktarda enerji verir, bağışıklık sistemimizi güçlendirir, kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucudur. Sindirim sırasında yakılan enerjiyi arttırır, boşaltım sisteminin iyi çalışmasını sağlar, bol miktarda lif içererek tok tutar ve sağlıklı şeker kaynağıdır, tüm bu özellikleri sayesinde zayıflamaya çalışanlar için büyük bir yardımcıdır.

Nohut ise enerji vererek yorgunluğu alır, sindirim sistemini güçlendirir. Kalorisi diğer baklagillere göre daha yüksektir, proteinin yanı sıra nişasta miktarı fazladır. B vitaminleri demir, kalsiyum, fosfor ve fosfat içerir.

SAHURDA NASIL BESLENMELİYİZ?

Sahurda beslenme şeklimizi normal günlük hayatta yediğimiz öğün olan kahvaltıya benzetebiliriz. Gün içinde 15 saat aç ve susuz kalınacağından, kahvaltının yanında çorba, kuru baklagiller gibi bizi tok tutacak ve enerji verecek ek besinler de tüketmek faydalı olacaktır. Bunun yanında sıvı alımı oldukça önemlidir.

Sahurda bizi tok tutacak besinleri tercih etmeli, şekerli ve çok tuzlu besinlerden uzak durmalıyız. Böylece kan şekeri dengemizi korur ve susamamızı aza indirmiş oluruz. Bizi tok tutacak temel 5 besin maddelerine mutlaka sahurda yer vermeliyiz. Yukarıda bahsettiğimiz bu besin maddeleri şöyledir;

-yumurta

-yulaf

- lor peyniri

- kuru baklagiller

- çorba

Bu besinlerin yanında yeşillik, zeytin, ceviz, fındık gibi sağlıklı yağlar ve lifli yeşillikler de tüketmek faydamıza olur.

Kesinlikle hamur işi tüketmemeliyiz. Çünkü beyaz undan yapılan hamur işleri bizi o an doyurduğunu düşünsek de kan şekerimizi hızla yükselttiğinden daha hızlı acıkmamızı sağlar. Bunun yanında kilo almamıza neden olur.

Sıvı alımı bakımından;

İftardan sahura kadar 2 litre su tüketmeliyiz. Sahurda da mümkün olduğunca sıvı alımımız çok olmalı. Tüketeceğimiz siyah çay 1-2 bardağı geçmemeli. Daha çok su içmeye ağırlık vermeliyiz.