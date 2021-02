Sahurda nasıl beslenmeli, ne yemeliyiz? Sahurda tok tutan yiyecekler nelerdir?

Ramazan ayı demek aynı zamanda oruç ayı demektir. İnsanlar bu ayda oruçlarını tutacaklar, haliyle de her sene olduğu gibi iftar sofraları kurulacak, sahurlar yapılacak. Dolayısıyla her sene ramazan ayında çok konuşulan bir konu olan, sahur ve iftarda beslenme düzeni yeniden gündeme geliyor.Toplum olarak baktığımızda, sahur ve iftarlarda sofra özenimizin daha çok arttığını görüyoruz. Fakat sofralarımızı hazırlarken dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. Uzmanlar uyarıyor: Bu ayda beslenmenize dikkat edin! Peki, sahurda nasıl beslenmeliyiz? Sahurda ne yenir? Sahurda tok tutan yiyecekler nelerdir? Sağlıklı beslenerek ramazan ayını daha iyi geçirebilmek için ipuçları haberin devamında.

SAHURDA NASIL BESLENMELİ, NE YEMELİYİZ?

Ramazan ayında oruç tutarken uzun saatler vücudumuza yemek ve sıvı almadığımız için bu dönemde beslenme tarzımız çok önemli oluyor. Dolayısıyla dikkat edilmesi gereken ve önemli olan iki öğün: sahur ve iftardır. Özellikler sahurdan sonra direkt uyuduğumuz için sahurda beslenmenin önemi biraz daha fazla artıyor. Uzmanı Dyt. Çağatay Demir sahur için bazı önerilerde bulundu. Ve bizlerle sahur için örnek menü paylaştı. İşte sahur için örnek bir menü;

-Şekersiz çay

- 60gr light beyaz peynir veya 40gr light kaşar

-1 yumurta

-2 tüm ceviz veya 1 fındık büyüklüğünde tereyağı

-Söğüş sebze

-3 dilim çavdar ekmeği

-1 kase şekersiz meyve komposto

-Bol su

Sahurda önemli olan, fazla ağır yemekler tüketmeden vücudumuz için gerekli besin değerini almak. Dolayısıyla sahuru normal kahvaltı öğünü olarak düşünüp normal zamanlarda kahvaltı da ne yiyorsak sahurda da o besinleri tüketebiliriz. Böylece daha sağlıklı ve rahat bir sahur geçirmiş oluruz. Belki bazılarınız ramazan ayı dışındaki normal kahvaltıda, yukarıda örnek olarak gösterilen sahur menüsünden daha ağır besinler tüketiyor olabilir. Fakat o kişilerin de ramazan ayı boyunca sahurlarını hafif ve besleyici yiyecekler tüketerek geçirmesi gerekir.

Uzmanlar, sahurda tüketilmesi gereken besinleri sıralarken özellikle bizi tok tutacak besinleri önermekte. Oruç zamanı uzun saatler aç kalındığı için toplum, "ne kadar yesem o kadar iyi aç kalmam" düşüncesinde olabiliyor. Fakat bu çok yanlış bir tutum. Uzmanlar bu konuda uyarıyor. Sahur ve iftarda vücudunuzu zorlamayın ve besin değeri yüksek hafif yiyecekler yiyin! Dolayısıyla sahurda tok tutan yiyecekler önem kazanıyor. Peki, bu yiyecekler neler?

SAHURDA TOK TUTAN YİYECEKLER NELERDİR?

AA Ajansı muhabiri Musa Özyürek'in haberine göre;Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri Baş Diyetisyeni Sunay Kütük, Ramazan ayının yaz aylarına rastlaması nedeniyle oruç tutanların açlık ve susuzluk konusunda zorlanabileceklerini belirterek, "Sahurda tüketilecek 4-5 adet ceviz, badem ve fındık vücudun hem E vitamini ihtiyacını karşılar hem de tokluk hissini artırır. Susuzluğu önlemek içinse az tuzlu, az baharatlı gıdalarla birlikte karpuz ve yeşil yapraklı sebzeler tüketilebilir" dedi.

Kütük, AA muhabirine yaptığı açıklamada sıcak yaz günlerinde rahat bir şekilde oruç tutabilmek için sahurda tok tutacak ve susuzluğu giderici etkisi olan gıdaların tüketilmesi gerektiğini ifade etti.

Kesinlikle sahursuz oruç tutulmaması gerektiğini vurgulayan Kütük, sahur yapmanın açlık süresinin uzun olmasına bağlı baş ağrısı ve kan şekeri düşüklüğü gibi sıkıntıların yaşanmasını önleyeceğinin altını çizdi.

Protein içeriği yüksek besinler tüketin

Sahurda mideyi daha geç terk ettiği için tokluk hissinin daha uzun süre kalmasını sağlayan protein içeriği yüksek besinlerin tercih edilmesinin önemine işaret eden Kütük, şunları söyledi:

Sahur öğününde süt, yumurta, peynir çeşitleri gibi protein içeriği yüksek besinlerin yanı sıra az yağlı, sebzeli börek ve çiğ sebzeden oluşan bol söğüş tercih edilebilir. Ayrıca sahurda tüketilecek 4-5 adet ceviz, badem ve fındık hem E vitamini ihtiyacını karşılar hem de tokluk hissini artırır. Susuzluğu önlemek için de az tuzlu, az baharatlı gıdalarla birlikte karpuz ve yeşil yapraklı sebzeler tüketilebilir. Özellikle yaz meyveleri yüksek oranda su ve şeker içerdiği için sahurda ölçülü bir şekilde tüketilmesi faydalı olur. Bir ay dilimi şeklindeki karpuz vücudun su ve şeker ihtiyacının karşılanmasında yeterli olur. En önemli noktalardan biri de mutlaka bol miktarda su tüketimi olmasıdır. Sahurda çok tuzlu ve baharatlı yiyecekler yenilmesi gün içinde su ihtiyacının artmasına neden olur. Bu nedenle gıdaların tuz ve baharat oranına da dikkat edilmesi gerekiyor.

Patates tok tutmuyor

Halk arasında patatesin "tokluk hissini artırdığı ve susuzluğu giderdiği" yönünde yanlış bir inanış olduğuna dikkati çeken Kütük, patatesin nişasta içermesi nedeniyle kan şekerini çok hızlı bir şekilde yükselttiğini ve kısa bir süre sonra tekrar düşerek daha erken açlık hissi oluşturduğunu vurguladı.

Ayrıca posa içermemesi nedeniyle de patatesin tok tutma gibi bir özelliğinin olmadığını ifade eden Kütük, sahurda tek başına patates tüketilmesinin doğru olmadığını, ancak haşlanmış ve büyük parçalar halinde doğranmış patatesin içerisine yeşil yapraklı sebzeler katılarak yenilebileceğini söyledi.

Sahur ve iftarda yediğimiz besinlerin önemi metabolizmamızda da karşımıza çıkıyor. Uzun süre sıvı alamadığımız için metabolizmamızda yavaşlama olması normal. Fakat bunun önüne geçilebilir. Kabızlığı önlemek için en önemlisi sahur sırası, iftarı su ile açıp sonrasında da bol bol su içmek. Tabi ki bununla birlikte lif değeri bakımından yüksek besinler de tüketmeliyiz. İftarda kabızlık sorunu yaşamamak için Diyetisyen Sunay Kütük şunları önerdi:

Kabızlığı önlemek için kuru baklagiller

Kütük, uzun süre açlığın, kabızlık sorununun artmasına neden olacağını belirterek, "Bu nedenle ramazan ayında kolesterol, şeker ve kan basıncı üzerine olumlu etkileri, kabızlığı önlemesi ve tok tutma özelliğinden ötürü lifli (posalı) besinlere önem vermek gerekiyor. Bu bağlamda kış mevsiminin vazgeçilmez yiyeceklerinden kuru baklagillerin yazın da haftada 2-3 kere tüketilmesi faydalı olur. Kepekli tahılların, esmer ekmek, bulgur, kepekli makarna, pirinç, erişte ile sebze, meyvelerin tüketimine ağırlık verilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Uzmanların her sene ramazan ayı için düzenledikleri beslenme programlarına uyulması gerekir. Bununla birlikte dikkat çekilen önemli noktalar üzerinde durulmalı ve beslenme düzenimizi uyarıları dikkate alarak yapmalıyız. Unutmayalım her şey bizim sağlığımız için. Dolaysıyla "aç kalırım" endişesine kapılmanıza gerek yok. Bilinçli ve sağlıklı öğünlerle oruç tutmak ramazan ayını sorunsuz ve rahat geçirmenizi sağlayacak.