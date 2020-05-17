Sahurda kebap keyfi Sahurda kebap keyfi Kahramanmaraş'ta vatandaşlar sahurda salaş yerlerde kebap tüketiyor Kahramanmaraş'ta vatandaşlar, sahurda salaş yerlerde hazırlanan kebapları tüketiyor.

Sahurda kebap keyfi

Kahramanmaraş'ta vatandaşlar sahurda salaş yerlerde kebap tüketiyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta vatandaşlar, sahurda salaş yerlerde hazırlanan kebapları tüketiyor.

Zengin mutfağıyla ilgi çeken Kahramanmaraş'ta, Ramazan ayı nedeniyle kebap tüketimi arttı. Vatandaşlar, özellikle sahur yiyeceklerini salaş yerlerde kuşbaşı, kıyma ve ciğer kebaplarını tüketiyor.

Kuzu etinden hazırlanan kebapların sahur vaktinde sıkça tüketildiğini söyleyen kebap ustası Oğuz Gündeş, "İnsanlar evlerinde sıkıldı ve kaçacak yer arayıp buraya geliyorlar. Biz de devletimizin verdiği kurallar kapsamında elimizden geldiğince vatandaşlarımıza hizmet vermeye çalışıyoruz. Kuzu etinden hazırladığımız Adana, kuşbaşı ve ciğer kebapları vatandaşlarımıza sahurda sunuyoruz. Vatandaşlarımız iftarda gelip sahur vaktine kadar burada kepab yiyor" diye konuştu.

Kebabı sahur vaktinde sıkça tükettiklerini söyleyen vatandaşlar da, oruç ibadetini de daha rahat yerine getirdiklerini söylüyor.

Kaynak: İHA