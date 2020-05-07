Sahurda çıkan yangın paniğe yol açtı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sahur vaktinde 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden olurken yangın esnasında 3 kişi dumandan etkilendi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sahur vaktinde 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden olurken yangın esnasında 3 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi 1714. Ada üzerinde dört katlı bir binanın çatı katında saat 02.45 sularında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı 4 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Sahur vaktine denk gelen yangın vatandaşların çoğunluğunun ayakta olması sebebiyle olası bir facianın önüne geçti. Dumanları görerek panik yaşayan vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Yangın esnasında ise binayı saran dumandan 3 kişi etkilendi. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye erlerince yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, dumandan etkilenen 3 kişi ise sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Binada oturan bir vatandaş ise aynı binanın 3 kez daha yandığını ve kundaklama sonucunda yangının çıktığını iddia etti. Binanın daha önceden de yakıldığını ve birisi tarafından kundaklandığını iddia eden bina sakini, "Bu binada kalıyorum. Daha 20 gün önceden tekrardan yaktılar. Yangın neden çıktı bilmiyoruz ama birisi kundaklıyor. 3 arkadaşımız dumandan zehirlendi" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA