Sahur vakti çarşıdan geçen koyun sürüsü şaşırttı
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Sahur vakti çarşıdan geçen koyun sürüsü şaşırttı

Sahur vakti çarşıdan geçen koyun sürüsü şaşırttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Iğdır'da gün içerisinde araç yoğunluğunun yaşandığı caddede sahur vakti koyun sürüsünün geçtiğini gören bir vatandaş şaşkınlığını gizleyemedi.

Iğdır'da gün içerisinde araç yoğunluğunun yaşandığı caddede sahur vakti koyun sürüsünün geçtiğini gören bir vatandaş şaşkınlığını gizleyemedi.

Iğdır'da önceki gece yaylalara gittiği tahmin edilen bir koyun sürüsünün sahur vaktinde Iğdır'ın en işlek yerlerinden biri olan Bellona Kavşağı'ndan geçmesi bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı. O anları cep telefonuna kaydeden vatandaş yaşadığı şaşkınlığı ise gizleyemedi. Sürünün çarşıdan geçtiği andaki görüntülerini çeken kişi o anları esprili bir dille yorumladı:

"Iğdır'da sahur vaktinde Ramazan davulu yok artık. Koyunlar geçiş yapıyor. Bu koyunların sesine kuzuların sesine insanlar sahura uyanıyor. Burası Iğdır Bellona Kavşağı." - IĞDIR

Sahur vakti çarşıdan geçen koyun sürüsü şaşırttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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