Sahur sofralarının vazgeçilmezi Kars ketesine ramazanda ilgi yoğun Türkiye'nin farklı illerine gönderilen ve Kars'ın yöresel lezzetlerinden olan kete, sahur sofralarının vazgeçilmezi oluyor.

Türkiye'nin farklı illerine gönderilen ve Kars'ın yöresel lezzetlerinden olan kete, sahur sofralarının vazgeçilmezi oluyor.

Çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan kentte birçok yemeği mutfaklarında barındıran kent sakinleri ramazanda da birbirinden farklı lezzetlerle sofralarını süslüyor.

Mutfağında da geçmişteki lezzetleri günümüze taşıyan Kars, ramazanda kete, erişte, kaz eti, kaşar peyniri ve gravyer gibi ürünleriyle kendinden söz ettiriyor.

Yöresel ürünler yapan işletmeler de özellikle ramazanda keteye olan yoğun ilgiden dolayı siparişleri yetiştirme çalışıyor.

Yöresel ürünler satan vatandaşlardan Dilşah Uluak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 yıldan beri yöresel ürünleri yaparak müşterilere sunduklarını söyledi.

Kars ketesinin Türkiye'nin bir çok yerinden ilgi gördüğünü anlatan Uluak, "Unu önce süt, yoğurt, tereyağı ile karıştırıyorum, hamurumu hazırlayıp dinlenmeye bırakıyorum. Hamur dinlendikten sonra içini hazırlıyorum daha sonra tereyağı eritip açıp hazırladığım hamuru yağlayıp bir süre daha bekletiyorum." dedi.

Uluak, dinlenen hamurları daha sonra tepsiye dizdiğini ifade ederek, "Yumurta ve yoğurtu çırpıp, içini doldurduğumuz ketelerin üzerine sürüp fırına atıyoruz. Yaklaşık 15 dakika taş fırında beklettikten sonra çıkartıyoruz ve müşterilerimize sunuyoruz. Keteye ilgi oldukça fazla, Kars ketesini bilen sürekli afiyetle tüketiyor." diye konuştu.

"Ramazan ayında işlerimiz iki kat arttı"

Ramazan ayı olması dolayısıyla ketenin çok tüketildiğini belirten Uluak, şöyle konuştu:

"Keteleri sarı yağla yapıyoruz ondan dolayı sahurda daha tok tutuyor bundan dolayı talep daha çok oluyor. Ramazanda gündüz yaptığım tüm keteleri satıyorum elimde hiç kalmıyor. Türkiye'nin her yerinden kete isteyenler oluyor, İstanbul'a, Ankara'ya diğer illere kete gönderiyoruz."

Uluak, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların evde olması dolayısıyla ramazandan önce durgunluk yaşadıklarını ancak şu sıralar yoğun olduklarını dile getirdi.

Kete üreticileri olarak ramazandaki işlerinden memnun olduklarını söyleyen Uluak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ramazanda işlerimiz iki kat arttı. Burada kete çok tutulduğu ve özellikle sahurda çok tüketildiği için işlerimiz de çok şükür iyi. Kete ramazanda çok tercih ediliyor, bundan dolayı ilgi de çok."

Kaynak: AA