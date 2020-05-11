Sahur'da vakti kaçak kazı girişimi
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Sahur'da vakti kaçak kazı girişimi

Sahur'da vakti kaçak kazı girişimi
11.05.2020 13:44 | Son Güncelleme: 11.05.2020 13:46

Çorum'da sahur vakti kaçak kazı yapıldığı ihbarı polisi alarma geçirdi.

Çorum'da sahur vakti kaçak kazı yapıldığı ihbarı polisi alarma geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Buharaevler mahallesi Bayatgediği mevkisinde kaçak kazı yapıldı ihbarı polisi harekete geçirdi. İhbar üzerine olay yerine bölgeye giden polis ekipleri yol çalışması bulunan bölgede kazı yapıldığını tespit etti. Polis bölgede bir süre güvenlik önlemi alırken, izinsiz kazı yapan şahısların tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Olayla ilgili Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkililerinin bilgi verildiği öğrenildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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