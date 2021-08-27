Sahtekarlara polis baskını
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Sahtekarlara polis baskını

Sahtekarlara polis baskını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kilis'te polis, sahte pasaport, sahte kimlik, sahte ehliyet, sahte diploma, sahte sertifika ve sahte transkript yaparak piyasaya sürenlere operasyon düzenledi.

Kilis'te polis, sahte pasaport, sahte kimlik, sahte ehliyet, sahte diploma, sahte sertifika ve sahte transkript yaparak piyasaya sürenlere operasyon düzenledi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kilis'te sahte pasaport, sahte kimlik, sahte ehliyet, sahte diploma, sahte sertifika ve sahte transkript yapan şahıslara yönelik sürdürülen çalışmalarda, Kazım Karabekir Mahallesinde bir adreste yapılan aramada, 56 bin 300 TL para, 11 bin 260 Amerikan Doları, 2 adet yazıcı,1 adet tarayıcı 4 adet Suriye Ehliyeti,2 adet Cep telefonu, 2 adet ehliyet ve pasaport kaplama cihazı, 4 adet Suriye ehliyeti, 12 adet Suriye kimliği7 adet numararatörlü kaşe, 5 adet stampa, 2 adet baskı mühürü, 1 adet flash bellek,2 adet hard disk, çok sayıda hologram, 1 adet boş aile cüzdanı, çok sayıda Suriye pulu, çok sayıda pasaport ve kimlik kaplamasında kullanılan plastik malzeme, 1 adet basımda kullanılan harf matik, 4 adet kağıt kesmemde şekil verme cihazı, çok sayıda yazıcı boyası ele geçirildi.

İkamet sahibi olan A.T ve eşi Z.H isimli şahıslar hakkında Resmi Belgede Sahtecilik suçundan işlem yapılarak çıkarıldıkları adli makamlarca Z.H isimli şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, A.T isimli şahıs ise tutuklanarak Cezaevine teslim edildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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