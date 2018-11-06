Sahtecilikle Suçlanan Öğretim Üyesi: Komployla Doçentliğim Şikayet Edildi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Dr. Nilgün Açık Önkaş'ın (45) doçentlik unvanı, 7 yıl önceki başvuru sürecinde 'evrakta sahtecilik' suçunu işlediği gerekçesiyle iptal edildi. Dr. Önkaş, 2017 yılının Kasım ayında profesörlüğü hak ettiğini ve başvuru yaptığını belirterek, "Kadro yetersizliğinden dolayı sıra beklemekteydim. 2 yıldır bana husumeti olan kişiler tarafından kurulan komplo sonucu doçentliğim, Üniversiteler Arası Kurul'a şikayet edildi. İlgili yerlere itirazlarımı yaptım" dedi.

ÖĞRETİM ÜYESİNİN DOÇENTLİK BELGESİ GERİ ALINDI

MSKÜ'de 2001'den beri görev yapan Dr. Nilgün Açık Önkaş, aynı yılın Ekim ayında doçentlik sınavına müracaat etti. Önkaş'a, 29 Kasım 2012'de sözlü sınav sonrası doçentlik belgesi verildi. Üniversitede doçent olarak derslere girmeye başlayan Önkaş'ın aldığı ücret, doktor unvanıyla aldığı ücrete göre arttı. Bu süreç ise 5,5 yıl sürdü. Bir süre önce, Önkaş'ın, doçentlik başvurusunu sunduğu evrakta sahtecilik yaptığı iddiasıyla şikayette bulunuldu. MSKÜ tarafından bu şikayet değerlendirildi. Üniversitenin Etik Kurulu'nca şikayet incelemeye alındı. Araştırmada, Önkaş'ın, doçentlik başvurusunda yanıltıcı beyanda bulunduğu, indekslerde taranmayan dergiyi taranıyormuş gibi gösterdiği tespit edildi. Kurul üyeleri, Önkaş'ın 'etik ihlal'de bulunduğu sonucuna vardı. Olay, Türkiye'de doçentlik sınavı jürisini oluşturan Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'na (ÜAK) bildirildi. ÜAK'ya bağlı Mevzuat Komisyonu'nca da inceleme yapıldı. Komisyon üyeleri, Önkaş'ın doçentlik başvurusuna ilişkin işlemin hukuksuz hale geldiğini, doçentlik unvanının da alınması gerektiği yönünde görüş bildirdi. Komisyondan gelen rapor sonrası ÜAK Yönetim Kurulu'nca haziran ayında, Önkaş'a verilen doçentlik belgesinin geri alınmasına karar verildi. Kurulun bu kararı, MSKÜ Rektörlüğü'ne gönderildi. MSCÜ Rektörlüğü tarafından ağustos ayında, kararın işleme konulması istendi ve ilgili birimlere yazı yazıldı. Dr. Önkaş'a verilen doçent unvanının iptali sonrası 5,5 yıl boyunca ödenen fazla ücretin de geri alınabileceği öğrenildi. Önkaş ise karar itiraz etti.

"İLGİLİ YERLERE İTİRAZLARIMI YAPTIM"

Dr. Nilgün Açık Önkaş, olayla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"22 yıldır akademik hayattayım. Kurucu rektörümüz Ethem Ruhi Fığlalı zamanında Muğla Üniversitesi'ne girmeye hak kazandım. Doktoramı Gazi Üniversitesi'nde yaptım. Doktoramı 2002 yılında bitirdim. Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde Yrd. Doç. Dr. olarak göreve başladım. 2012 yılında doçent unvanımı 5 profesörden oluşan akademik jüri önünde eser ve sınav aşamalarını oy birliğiyle aldım. Bütün kurum ve kurul onaylarından geçerek, 5,5 yıl doçent olarak çalıştım. 2017 yılının Kasım ayında profesörlüğü hak ettim. Dönemin yönetimine profesörlük kriterlerinin çok üzerinde başarılı çalışmalar yaptığım için profesörlük başvurumu yaptım. Kadro yetersizliğinden dolayı sıra beklemekteydim. 2 yıldır bana husumeti olan kişiler tarafından kurulan komplo sonucu doçentliğim, Üniversiteler Arası Kurul'a şikayet edildi. İlgili yerlere itirazlarımı yaptım. İtiraz süreci sonuçlanmadan bu haberin yapılması da bana kurulan komplonun ispatıdır. Hukuki süreç devam ederken yapılan asılsız haber, kişilik ve özlük haklarıma zarar verdi. Suç duyurusunda bulunacağım."

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ise konunun her boyutuyla araştırıldığını söyledi.