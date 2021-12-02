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Sahte yüzbaşıyı gerçek yüzbaşı yakaladı

İhlas Haber Ajansı / Uğur Ulu - Haberler | Yerel

Sahte yüzbaşıyı gerçek yüzbaşı yakaladı Muş'ta kendisini yüzbaşı olarak tanıtarak esnafı dolandıran şüpheliyi gerçek yüzbaşı yakaladı Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde ikamet eden 23 yaşındaki K.P., Yaygın Beldesi'nde ticaret yapan esnafa kendisini yüzbaşı olarak tanıttı.

KARŞIYAKA, İZMİR (İHA) - Sahte yüzbaşıyı gerçek yüzbaşı yakaladı

MUŞ - Muş'ta kendisini yüzbaşı olarak tanıtarak esnafı dolandıran şüpheliyi gerçek yüzbaşı yakaladı

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde ikamet eden 23 yaşındaki K.P., Yaygın Beldesi'nde ticaret yapan esnafa kendisini yüzbaşı olarak tanıttı.

Beldede ticaret yapan vatandaşlara güven vermek için Muş'a yeni atandığını anlatan şüphelinin, ödeme yapmadan alışveriş yaparak esnafı yaklaşık 600 bin lira dolandırdığı tespit edildi.

Durum üzerine titiz bir çalışma yürüten Muş Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin yakalanması için harekete geçti.

Şüphelinin bir telefoncu da alışveriş yaptığı bilgisini alan jandarma ekipleri, şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelinin çok sayıda hırsızlık olayına karıştığı ve jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Sahte yüzbaşıyı gerçek yüzbaşı yakaladı

Sahte yüzbaşıyı gerçek yüzbaşı yakaladı

Sahte yüzbaşıyı gerçek yüzbaşı yakaladı

İhlas Haber Ajansı / Uğur Ulu - Son Dakika Haberleri

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