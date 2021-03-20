Sahte vekaletle araç sahipleri üzerinden sigorta şirketlerini dolandıran sanığa dava açıldı
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Sahte vekaletle araç sahipleri üzerinden sigorta şirketlerini dolandıran sanığa dava açıldı

20.03.2021 12:55 | Son Güncelleme: 20.03.2021 12:58
Sahte vekaletle araç sahipleri üzerinden sigorta şirketlerini dolandıran sanığa dava açıldı

Kaza yapan araçların sahipleri hakkında düzenlediği sahte vekaletnamelerle sigorta şirketlerinden haksız kazanç elde eden sanık Güven Yüksel hakkında 37,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kaza yapan araçların sahipleri hakkında düzenlediği sahte vekaletnamelerle sigorta şirketlerinden haksız kazanç elde eden sanık Güven Yüksel hakkında 37,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sanık Güven Yüksel hakkında hazırlanan iddianamede, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) şikayetçi olarak yer aldı.

SBM ile Sigorta Sahtecilikleri Engelleme Bürosu (SİSEB) avukatlarının ihbarına yer verilen iddianamede, sahte vekaletname düzenleyen sanığın, trafik kazalarındaki mağdur araç sahipleri adına, kusurlu tarafın trafik poliçelerini düzenleyen sigorta şirketlerinden poliçedeki maddi teminattan değer kaybı talebinde bulunduğu, bu yetmediğinde de aynı şeyi kusurlu aracın kasko poliçesinin teminatından istediği anlatıldı.

İddianamede sanığın bu yöntemle sigorta dolandırıcılığı yapıp haksız kazanç elde ettiği ve bu girişimlerinden araç sahiplerinin haberi olmadığı kaydedildi.

Sanık 25 bin 919 lira haksız kazanç elde etti

SBM'nin birbirinden farklı tarihlerde gerçekleşen 9 farklı trafik kazasıyla ilgili dolandırıcılık yapıldığını tespit ettiği belirtilen iddianamede, bunlardan 5'i hakkında farklı mahkemelerde yargılamalar yapılıp karara bağlandığı aktarıldı.

İddianamede, sanığın Fatih ve Bakırköy ilçelerinden alınmış gibi gösterdiği vekaletnamelerin ilgili noterlerden sorulduğunda sahte olduklarının anlaşıldığı vurgulanarak, sanığın bu yöntemle büyük bir sigorta şirketinden 6 bin 112, bir başka sigorta şirketinden ise 19 bin 807 lira haksız kazanç elde ettiği kaydedildi.

Oyuncu Bade İşçil'i de dolandırmaya çalıştı

Sanığın, 17 Temmuz 2015'te Kurtuluş'ta lüks aracıyla kaza yapan oyuncu Bade İşçil'in poliçesini düzenleyen sigorta şirketinden sahte vekaletnameyle para almaya çalıştığı anlatılan iddianamede, ancak sigorta şirketinin ödemeyi İşçil'e yaptığı belirtildi. Yine bazı sigorta şirketlerinin de kaza geçiren müşterilerinin şahsına ödeme yaptığı için Yüksel'in para alamadığı bildirildi.

İddianamede, suçlamaları kabul eden sanık Güven Yüksel'in birden fazla kez "sigorta bedelini almak maksadıyla nitelikli dolandırıcılık" ve 4 defa "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 11 yıl 9 aydan 37,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sanık önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar

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