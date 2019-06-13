Sahte ve taklit ilaçlar Avrupa'da ciddi sağlık tehdidi oluşturmaya başladı

Sahte ve taklit ürünlere karşı ciddi bir mücadele veren Avrupa'ya bu alanda en ciddi tehdit sahte ilaçlardan geliyor. Hastaların daha kötü olmasına ve bazı durumlarda ölümlerine neden olan sahte ilaçlar aynı zamanda ilaç endüstrisinde milyarlarca dolar zarara neden oluyor.

Çarşamba günü açıklanan Avrupa polis teşkilatı Europol ve Avrupa Fikri Haklar Ofisi (EUIPO) tarafından ortaklaşa hazırlanan "Fikri Haklar Suçları ve Tehdit Analizi 2019" isimli raporda, bu alana özellikle dikkat çekildi. Raporda, kıta genelinde suç örgütlerinin ilaçta sahtecilik yöntemi ile büyük miktarlarda yasadışı kazanç elde ettiği, her geçen gün daha fazla sayıda ve çeşitte ilacın taklidi ile sahtesinin piyasaya sürüldüğü belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle