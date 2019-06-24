Sahte tarihi eserlerle yakalandılar

Sahte tarihi eserlerle yakalandılar

Sivas'ın Gemerek ilçesinde 3 kişi, satmaya çalıştıkları sahte tarihi eserlerle yakalandı.

Sahte tarihi eserlerle yakalandılar

Sivas'ın Gemerek ilçesinde 3 kişi, satmaya çalıştıkları sahte tarihi eserlerle yakalandı.

Gemerek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 kişi satmaya çalıştıkları sahte tarihi eserlerle yakalandı. Yakalanan şahıslarla birlikte 5 adet sahte altın Meryem Ana heykeli, 6 sahte altın bilezik, 4 adet define arama çubuğu ele geçirildi. Alınan ifadelerinin ardından dolandırıcılık suçlaması ile adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli serbest bırakıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA
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