Sahte tarihi eser operasyonunda 3 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı Karabük'ün Yenice ilçesinde gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan ve aralarında bir uzman çavuşun bulunduğu 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan ve aralarında bir uzman çavuşun bulunduğu 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İki gün önce ilçede bir ihbarı değerlendiren Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda şahıslarla birlikte tarihi eser olduğu düşünülen ve yapılan incelemede sahte olduğu belirlenen altın sikkeler ele geçirilmişti.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA