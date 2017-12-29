Sahte Tapu Çetesine Suçüstü

Gaziantep'te sahte belgeyle başkasına ait 6 milyon lira değerindeki arsayı satmaya çalışan 3 şüpheli, suçüstü yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şehitkamil ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde bulunan Tapu ve Kadastro 13'üncü Bölge Müdürlüğünde kimliği belirtilmeyen bir kişiye ait 6 milyon lira değerindeki taşınmazın, sahte vekaletle bir başkasına satılmak istendiği bilgisi üzerine harekete geçti.



Ekipler, Tapu ve Kadastro 13'üncü Bölge Müdürlüğü'ne sahte evraklarla gelen İbo K. Ali Ö. ve İbrahim K'yi suçüstü yakaladı.



Bölge müdürlüğünde buna benzer 4 olayın daha engellendiği öğrenildi.