Sahte sürücü belgeli şoföre ceza yağdı
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Sahte sürücü belgeli şoföre ceza yağdı

27.11.2020 09:48 | Son Güncelleme: 27.11.2020 09:53

Sahte sürücü belgeli şoföre ceza yağdı Adana'da trafik polisi şüphelenip durduğu bir sürücünün ehliyetinin sahte olduğunu belirleyip para cezası uygulayıp, aracını 60 gün trafikten men etti.

Sahte sürücü belgeli şoföre ceza yağdı

ADANA - Adana'da trafik polisi şüphelenip durduğu bir sürücünün ehliyetinin sahte olduğunu belirleyip para cezası uygulayıp, aracını 60 gün trafikten men etti.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler Yüreğir ilçesi Süleyman Vahit Caddesinde trafik uygulaması başlattı. Polis bu sırada 01 MA 5397 plakalı minibüsten şüphelenip durdurdu. Polis sürücü M.R.M.'yi araçtan indirip evrak kontrolü yaptı. Yapılan kontrolde sürücünün ehliyetinin sahte olduğu, yolcu taşıma yetkisi olmadığı ve fazla yolcu taşıdığını belirledi. Bu nedenlerden dolayı sürücüye para cezası verilirken aracı da 60 gün trafikten men edildi.

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Sahte sürücü belgeli şoföre ceza yağdı
Sahte sürücü belgeli şoföre ceza yağdı
Sahte sürücü belgeli şoföre ceza yağdı
Sahte sürücü belgeli şoföre ceza yağdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE

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