Sahte sürücü belgeli şahıs yakalandı

Eskişehir'de polisin denetimleri sırasında kullandığı sürücü belgesinin sahte olduğu belirlenen bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Eskişehir'de polisin denetimleri sırasında kullandığı sürücü belgesinin sahte olduğu belirlenen bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Polis ekipleri, Esentepe mahallesinde hareketlerinden şüphelendiği bir sürücüyü durdurdu. Yapılan incelemelerde şahsın ibraz ettiği sürücü belgesinin sahte olduğu belirlendi. Sürücü V.Ö. hakkında "Resmi belgede sahtecilik" suçundan yasal işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı