Sahte Suriye Kimliğiyle Yakalanan Iraklı Şüpheli Adliyede

Sahte Suriye Kimliğiyle Yakalanan Iraklı Şüpheli Adliyede

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yapılan operasyonda, sahte Suriye kimliğiyle yakalanan Irak uyruklu bir şahıs adliyeye sevk edildi.

Sahte Suriye Kimliğiyle Yakalanan Iraklı Şüpheli Adliyede

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yapılan operasyonda, sahte Suriye kimliğiyle yakalanan Irak uyruklu bir şahıs adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ şüphelisi Irak uyruklu 4 şahsı gözaltına aldı. TEM Şube Müdürlüğünde sorgulanan DEAŞ şüphelisi 4 Iraklının savcının talimatıyla serbest bırakılmasına karar verildi. DEAŞ şüphelisi olarak serbest bırakılmasına karar verilen ancak sahte Suriye kimliği ile yakalanan Iraklı A.A.H., polisteki işlemlerinin ardından "sahte kimlik kullanmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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