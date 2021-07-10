Sahte sıvı yağ imalathanesine baskın
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Sahte sıvı yağ imalathanesine baskın

Sahte sıvı yağ imalathanesine baskın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'de sahte yağ imalathanesine yapılan baskında bilinen markalara ait teneke kutular içerisinde binlerce litre sahte sıvı yağ ele geçirildi.

İzmir'de sahte yağ imalathanesine yapılan baskında bilinen markalara ait teneke kutular içerisinde binlerce litre sahte sıvı yağ ele geçirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, halk sağlığının korunması ve her türlü kaçakçılığın önlenmesi amacıyla yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucunda Menderes ilçesinde çeşitli markaların taklit edilerek sahte sıvı yağ üretildiği bilgisine ulaştı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Menderes ilçesinin Develi Mahallesi'nde bulunan bir üretim tesisine düzenlediği operasyonda, bilinen bir markaya ait teneke kutu içerisinde 3 bin 560 litre sahte sıvı yağ, 7 bin 300 adet 5 litrelik, 550 adet 18 litrelik olmak üzere çeşitli markalarda boş sıvı yağ tenekesi, bilinen bir markaya ait 2 bin 810 adet sahte etiket, 1 adet otomatik sıvı yağ dolum makinesi, 1 adet otomatik ambalajlama ve etiketleme makinesi, 3 adet 5 tonluk metal sıvı tankı ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında 'Sınai Mülkiyet Kanunu' ve 'Kamu Sağlığına Karşı İşlenen Suçlar' kapsamında yasal işlem başlatıldı. - İZMİR

Sahte sıvı yağ imalathanesine baskın
Sahte sıvı yağ imalathanesine baskın
Sahte sıvı yağ imalathanesine baskın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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