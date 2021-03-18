Sahte sigara malzemelerine el konuldu
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Sahte sigara malzemelerine el konuldu

18.03.2021 09:37 | Son Güncelleme: 18.03.2021 09:44
Sahte sigara malzemelerine el konuldu

Malatya'da, iki iş yerinde yapılan aramalarda, 25 bin 440 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 8 bin 400 adet sahte Bandorollü makaron ele geçirildi.

Malatya'da, iki iş yerinde yapılan aramalarda, 25 bin 440 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 8 bin 400 adet sahte Bandorollü makaron ele geçirildi. Şüpheli 2 şahsa "5607 SKM" suçundan yasal işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi görevlilerince, bir iş yerinde sahte Bandorollü makaron satışı yapıldığı bilgisi elde edildi.

İş yerinde yapılan aramalarda, 25 bin 440 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 8 bin 400 adet sahte Bandorollü makaron ele geçirildi. Şüpheli 2 şahsa "5607 SKM" suçundan yasal işlem yapıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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