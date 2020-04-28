Sahte seyahat izin belgesi ile yolculuk yapan 10 kişi polis denetiminde yakalandı BAYRAMPAŞA'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndan 200 lira karşılığında sahte seyahat izin belgesi alarak şehirlerarası yolculuk yapmak isteyen 10 kişi Tuzla'daki polis denetim noktasında yakalandı.

BAYRAMPAŞA'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndan 200 lira karşılığında sahte seyahat izin belgesi alarak şehirlerarası yolculuk yapmak isteyen 10 kişi Tuzla'daki polis denetim noktasında yakalandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası yolculuklar kaymakamlıktan alınacak seyahat izin belgesi ile yapılması gerekiyor. TEM Kocaeli Orhanlı Gişelerin dün saat 23.40 sıralarında denetim yapan emniyet ekipleri, İstanbul'dan Kocaeli'ye gitmek isteyen bir araç içerisindeki 10 kişinin seyahat izin belgelerini kontrol etti. Yapılan kontrollerde 10 kişinin sahte seyahat izin belgesi ile şehirlerarası yolculuk yapmaya çalıştıkları tespit edildi. Şüpheliler yapılan sorguda sahte seyahat izin belgelerini 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndan kişi başı 200 liraya aldıklarını ifade etti. Araçtaki 10 kişi "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan adli işlem yapılmasının ardından makamlarca serbest bırakıldı. Öte yandan, 65 yaş üstü olduğu belirlenen 2 kişiye Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında biner lira para cezası kesildi.

Kaynak: DHA