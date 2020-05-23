Sahte seyahat belgesi ile yakalanan 2 kişiye yasal işlem
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Sahte seyahat belgesi ile yakalanan 2 kişiye yasal işlem

Sahte seyahat belgesi ile yakalanan 2 kişiye yasal işlemİSTANBUL'da düzenledikleri sahte seyahat belgesi ile Ordu'ya gitmeye çalışan 2 kişi, Amasya'da polisin uygulaması sırasında yakalandı.

23.05.2020 19:39 | Son Güncelleme: 23.05.2020 19:43

Sahte seyahat belgesi ile yakalanan 2 kişiye yasal işlem

İSTANBUL'da düzenledikleri sahte seyahat belgesi ile Ordu'ya gitmeye çalışan 2 kişi, Amasya'da polisin uygulaması sırasında yakalandı.

Amasya'da yol kontrolü yapan polis ekipleri içerisinde G.U. ve V.U.?nun olduğu otomobili durdurdu. İstanbul'dan Ordu'ya giden iki kişinin seyahat izin belgesinin sahte olduğu tespit edildi. 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kentte uygulamalar sırasında sokağa çıkma yasaklarını ihlal eden 52 kişiye ise para cezası uygulandı.

Sahte seyahat belgesi ile yakalanan 2 kişiye yasal işlem

Kaynak: DHA

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