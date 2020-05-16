Sahte 'seyahat belgesi' ile uyuşturucu sevkiyatına 3 gözaltı
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Sahte 'seyahat belgesi' ile uyuşturucu sevkiyatına 3 gözaltı

İSTANBUL'dan Ankara'ya sahte 'seyahat belgesi' düzenleyerek gelen 3 kişinin içinde bulunduğu 2 otomobilde, piyasa değeri 250 bin TL olan 330 gram metamfetamin ele geçirdi.

Sahte 'seyahat belgesi' ile uyuşturucu sevkiyatına 3 gözaltı
16.05.2020 13:50 | Son Güncelleme: 16.05.2020 13:50

İSTANBUL'dan Ankara'ya sahte 'seyahat belgesi' düzenleyerek gelen 3 kişinin içinde bulunduğu 2 otomobilde, piyasa değeri 250 bin TL olan 330 gram metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde şehirlerarası seyahat kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan polis ekipleri, İstanbul'dan arka arkaya gelen 2 otomobili durdurdu. Araçlarda bulunan Z.Y., K.T. ve N.M.'nin seyahat belgeleri incelendi. Z.Y., Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü'nde çalıştıklarını söyleyerek, N.M. ile K.T.'nin isimleri de yer alan Devlet Malzeme Ofisi İstanbul Bölge Müdürlüğü kaşeli ve imzalı belgeyi gösterdi. Durumdan şüphelenen polis ekipleri, Z.Y.'nin verdiği seyahat belgesinin sahte olduğunu belirledi.

Bunun üzerine araçlarda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dedektör köpek eşliğinde arama yapıldı. Araçların gizli bölmelerinde 330 gram metamfetamin ile dezenfektan ürünleri ele geçirildi. Uyuşturucunun piyasa değerinin 250 bin TL olduğu belirtildi.  Z.Y., K.T. ve N.M. adlı kadın gözaltına alındı. 3 kişi, poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.Görüntü dökümü: Ele geçirilen ürünlerden görüntüŞüphelilerin emniyetten çıkarılmasıNarkotik köpeğinin arabada arama yapması

Genel detay

Haber:  Fatih POYRAZ-Harun ÖZALP-İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA,


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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