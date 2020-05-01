Sahte seyahat belgeleriyle 800 kilometre yol gelen 45 kişi yakalandı
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Sahte seyahat belgeleriyle 800 kilometre yol gelen 45 kişi yakalandı

Sahte seyahat belgeleriyle 800 kilometre yol gelen 45 kişi yakalandı
01.05.2020 16:23 | Son Güncelleme: 01.05.2020 16:23

Sahte İzin Seyahat Belgesi hazırlanan 45 kişi, özel araçlarıyla Gaziantep'ten 800 kilometre yol kat ederek Kastamonu'ya kadar geldi.

Sahte İzin Seyahat Belgesi hazırlanan 45 kişi, özel araçlarıyla Gaziantep'ten 800 kilometre yol kat ederek Kastamonu'ya kadar geldi. Kaçak yolculuk yapan şahıslar, jandarma ekiplerinin dikkatiyle yakalanarak memleketlerine geri gönderildi.

Gaziantep'ten yola çıkan 45 kişi, yaklaşık 800 kilometre yol kat ederek Kastamonu'ya kadar geldi. Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kastamonu-Bozkurt kara yolu üzerinde yaptıkları denetimde şüphelendikleri 27 plakalı araçları durdurarak evraklarında inceleme yaptı. Yapılan incelemede şahısların sahte izin seyahat belgesi hazırlayarak yola çıktıkları ve kaçak olarak Gaziantep'ten Kastamonu'ya geldikleri belirlendi. Bunun üzerine jandarma ekipleri, aralarında çocukların da olduğu 45 kişiyi Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına teslim etti. 45 kişi, jandarmanın nezaretinde Çankırı'ya kadar refakat edilerek Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Kaçak yolculuk yapan 45 kişinin memleketlerine geri gönderileceği öğrenildi.

Öte yandan İstanbul'da ikamet eden M.S,, yanına annesini ve çocuklarını da alarak memleketi Küre ilçesine gelmek için yola çıktı. Ailesiyle birlikte 600 kilometre yol kat ederek İstanbul'dan Küre'ye gelen M.S., Küre'nin Bürüm köyünde yol kontrolü yapan jandarma ekiplerinin incelemesine takıldı. Burada jandarma ekipleri yaptıkları incelemede M.S.'nin evraklarının sahte olduğu ve kaçak olarak İstanbul'dan geldiğini belirledi. Bunun üzerine M.S. ve ailesi, jandarma ekiplerinin nezaretinde gözetim altına alındı. M.S. ve ailesi, Kastamonu'da bulunan yurtlarda 14 gün boyunca karantina altında tutulacak. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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