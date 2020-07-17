Sahte servislere karşı 'Servis Bilgi Sistemi' devrede
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Sahte servislere karşı 'Servis Bilgi Sistemi' devrede

Sahte servislere karşı 'Servis Bilgi Sistemi' devredeTİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Tüketicilerimizi ve firmalarımızı sahte servislere karşı korumak için 'Servis Bilgi Sistemi'ni (SERBİS) hizmete sunmuş bulunmaktayız.

Sahte servislere karşı 'Servis Bilgi Sistemi' devrede
17.07.2020 16:19 | Son Güncelleme: 17.07.2020 16:23

Sahte servislere karşı 'Servis Bilgi Sistemi' devrede

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Tüketicilerimizi ve firmalarımızı sahte servislere karşı korumak için 'Servis Bilgi Sistemi'ni (SERBİS) hizmete sunmuş  bulunmaktayız. Burada tüketicilerimiz, üreticilerin, ithalatçıların tüm yetkili servis bilgilerine güvenilir şekilde bu platformdan ulaşabilecekler" dedi.Bakan Pekcan, bakanlık binasında video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen SERBİS Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Pekcan, tüketicinin korunması hakkında kanunun belirlediği her alanda olduğu gibi satış sonrası hizmetler alanında da tüketicinin korunması ve bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaları yoğun olarak aksatmadan devam ettirdiklerini söyledi. Pekcan, "Tüketicinin korunması hakkındaki kanun ve buna bağlı yönetmeliklerle, yasal alt yapılarla tüketicimizin haklarının korunması ve bilinçlendirilmesi için hem hizmet satın almadan önce hem de hizmet satın aldıktan sonra yapmaları gerekenleri hem kendileriyle paylaşıyor hem bilinçlenmelerine destek olmaya çalışıyoruz" dedi.'BURADA BİRÇOK YANLIŞLIKLAR SÖZ KONUSU OLABİLİYOR'Bakan Pekcan, satış sonrası hizmet haklarının korunması için gerek tüketicilerin daha iyi korunmasını sağlamak gerekse firmalara yol göstermek, firmaların da mağduriyetini önlemek açısından garanti belgesi yönetmeliğini, satış sonrası hizmet yönetmeliğini, kullanım ve tanıtım kılavuzu yönetmeliğini yayınladıklarını ifade etti. Pekcan, "Bu alanda yaptığımız düzenlemelerle beyaz eşyadan otomobile, otomobilden cep telefonuna, bilgisayara kadar 200'ü aşkın üründe satış sonrası hizmet ve bakım onarım zorunluluğunu getirmiş bulunmaktayız. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu'na göre üretici ve ithalatçılar tüketicilere sundukları ürünler için kullanım ömrü süresince satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetlerini sağlamak zorundalar. Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği'nin ekinde yer alan listede ise bu hizmetlerin garanti edileceği ürün listesi yer almaktadır. ve bu ürünlerin ömürleri ne kadar, tamir süreleri ne kadar ve kurulması gereken servis istasyonları ne kadar bunlar ek listelerde bulunmaktadır" dedi.'TÜKETİCİLEİRN YETKİLİ SERVİSLERE BAŞVURMALARI GEREKİYOR'Bakan Pekcan, bakanlık onaylı satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi bulunan firmaların yetkili servis istasyonları aracılığıyla da montaj ve bakım-onarım hizmetlerinin sunulmasının hedeflendiğini söyleyerek, "Tüketicilerin bu garantilerden kaynaklı haklarını kullanabilmeleri için de yetkili servislere başvurmaları gerekmektedir. Bugüne kadar tüketiciler gördüğümüz kadarıyla en kolayı internet üzerinden arama motorları üzerinden servis arayışına giriyorlar; ama maalesef burada birçok yanlışlıklar söz konusu olabiliyor. Daha bilinçli tüketiciler ise firmaların kurumsal ve iletişim bilgileri üzerinden ya da mevcut garanti belgesi ya da kullanım kılavuzu üzerinden bu servisleri alma yoluna gitmektedirler. Ancak garanti belgesi ve kullanım kılavuzlarının da saklanması her zaman kolay olmamakla ve seneler geçtikçe de bazı servis bilgilerinde değişiklik söz konusu olabilmektedir" dedi.'SERVİS BİLGİ SİSTEMİ HİZMETE SUNULDU'

Pekcan, internette arama motorlarında bazı fırsatçıların kendi isimlerini arama motorlarında en üst sıralarda çıkararak buralarda yetkili servis gibi tüketicilere hizmet verdiklerini belirterek, "Ancak verdikleri hizmetin kalitesi, aldıkları ücret hatta bazen içinde parça çalınması, hiç tamir edilememesi hatta ürünün çalınması gibi bize çok fazla sayıda gerek tüketicilerden gerek firmalardan şikayetler gelmekteydi. Bakanlık olarak biz bunların denetimlerini yapıyoruz, kendilerine idari cezaları kesiyoruz. Ancak bununla da tüketicinin yeterince korunamadığını ve bilinçli bir tüketici portföyüne ulaşmak için yeni bir çalışma başlattık. ve bu çalışmamız doğrultusunda da bunu tamamlayarak 1 Temmuz itibarıyla da firmaların bunu kullanmalarını zorunlu hale getirerek vatandaşımızın hizmetine açtık. Tüketicilerimizi ve firmalarımızı sahte servislere karşı korumak için SERBİS'i tüketicilerimizin ve firmalarımızın hizmetine sunmuş bulunmaktayız. Burada tüketicilerimiz, üreticilerin, ithalatçıların tüm yetkili servis bilgilerine güvenilir şekilde bu platformdan ulaşabilecekler" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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