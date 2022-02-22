SAHTE SENETLE 2 MİLYON 350 BİN LİRALIK VURGUNA 4 GÖZALTI

ADANA'da sahte senet düzenleyerek icraya verdikleri 8 kişiden 2 milyon 350 bin lira haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 4 kişi, gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro ekipleri, 'nitelikli dolandırıcılık- resmi belgede sahtecilik' suçlarına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında 8 kişinin sahte senetlerle icraya verilerek, dolandırıldığını belirledi. 8 kişiyi sahte senetle icraya verip, 2 milyon 350 bin lira dolandırdığı iddia edilen 4 kişi, ekiplerin teknik ve fiziki çalışması sonucu tespit edildi. Savcılığın 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından KOM ekipleri, bu saban şüphelilerin evlerine operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.