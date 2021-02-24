Sahte sağlık raporlarıyla "askeri öğrenci olamaz" raporu verdikleri iddia edilen hekimlerin FETÖ davası
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Sahte sağlık raporlarıyla "askeri öğrenci olamaz" raporu verdikleri iddia edilen hekimlerin FETÖ davası

24.02.2021 13:03 | Son Güncelleme: 24.02.2021 13:03
Sahte sağlık raporlarıyla

Gerçeğe aykırı sağlık kurulu raporu düzenleyerek Kuleli Askeri Lisesi öğrencilerinin harp okullarına geçişlerine engel oldukları iddiasıyla 11 askeri hekim ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, "Terör örgütü kurmak ve yönetmek", "FETÖ üyeliği" ve "resmi belgede sahtecilik" gibi...

Gerçeğe aykırı sağlık kurulu raporu düzenleyerek Kuleli Askeri Lisesi öğrencilerinin harp okullarına geçişlerine engel oldukları iddiasıyla 11 askeri hekim ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, "Terör örgütü kurmak ve yönetmek", "FETÖ üyeliği" ve "resmi belgede sahtecilik" gibi suçlardan yargılanmasına başlandı.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, 8 tutuklu ve bir tutuksuz sanık katıldı.

Tutuklu sanıklardan birinin, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile (SEGBİS) katılımı sağlanan duruşmada, 5 müşteki ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada tutuklu sanıklardan Zafer Işılak, beyanda bulunuyor.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 33 askeri öğrencinin "müşteki" olarak yer aldığı iddianamede, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kadrolaşmasında subay yetiştirmek için fişleme yaptıkları, kendi yetiştirdikleri öğrencilerin harp okullarına kolayca geçişlerini sağladıkları anlatılıyor.

Buna karşın örgüt mensuplarının, kendilerinden olmayan askeri öğrencileri haksız disiplin cezalarına maruz bıraktıkları ve öğrencinin kendi rızasıyla okuldan ayrılmasını sağladıkları, bu haksızlıklara direnen öğrencileri ise farklı metotlarla yıldırmaya çalıştıkları ifade edilen iddianamede, "Tüm bu sürece rağmen okul ile bağı koparılamayan 2008 girişli Kuleli Askeri Lisesi öğrencisi 33 öğrenci hakkında, mezuniyetlerine 1 ay kala sağlık kuruluna çıkarıldıkları anlaşılmıştır." deniliyor.

Askeri öğrencilerinin muayenesinin bahse konu yerde gerçekleştiği, 2013 yılında, askeri tabiplerin örgüt mensupları arasında belirlendiği ve sağlık kurulunun bu şekilde oluşturulmasının sağlandığı aktarılan iddianamede, şunlar kaydediliyor:

"Söz konusu öğrenciler, 2008 yılında okula kayıt yaptırırken sağlık kontrollerinde herhangi bir sağlık problemi bulunmadığı tespit edilmişse de 2013 yılında yapılan muayenelerde psikolojik uyum bozukluğu, kardiyal kalp yetmezliği, göz ve ortopedik skolyoz hastalıklarının bulunduğu gerekçesiyle tamamı FETÖ mensubu olan sağlık kurulu ve hastaya bakan hekimlerin tanzim ettikleri sahte sağlık kurulu raporlarıyla okulla ilişkileri kesilerek, eğitim ve öğrenim haklarının ellerinden alındığı tespit edilmiştir."

Örgüt elebaşı Gülen'e 306 yıla kadar hapis talebi

Askeri tabiplerin (19 ) örgütsel iletişim yöntemi olan sabit ankesörlü hattan, mahrem imamlarıyla irtibat kurdukları ve FETÖ mensubu olduklarının tespit edildiği belirtilen iddianamede, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in, "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliğine azmettirme" ve 33 kişiye karşı "eğitim öğrenim hakkının engellenmesi" suçlarından 286 yıl 6 aydan 306 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Askeri tabip olan diğer 11 sanığın ise, "FETÖ üyeliği", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve 33 kişiye karşı "eğitim öğrenim hakkının engellenmesi" suçlarından 279 yıldan 299 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Kaya

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