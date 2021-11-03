Sahte reçeteyle aldıkları uyuşturucu etkili hapları satan 5 kişi yakalandı (2)
Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Haberler | Güncel
3 KİŞİ TUTUKLANDIKocaeli'nin Kartepe ilçesinde sahte reçete düzenleyerek aldıkları uyuşturucu etkisi yaratan hapları sattıkları suçlamasıyla gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.T, S.Ç. ile K.T. tutuklanırken, S.A. ve E.Ç. ise adli kontrolle serbest kaldı.
KOCAELİ (DHA) - 3 KİŞİ TUTUKLANDI
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde sahte reçete düzenleyerek aldıkları uyuşturucu etkisi yaratan hapları sattıkları suçlamasıyla gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.T, S.Ç. ile K.T. tutuklanırken, S.A. ve E.Ç. ise adli kontrolle serbest kaldı.
Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Son Dakika Haberleri
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