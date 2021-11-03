Sahte reçeteyle aldıkları uyuşturucu etkili hapları satan 5 kişi yakalandı
KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde sahte reçete düzenleyerek aldıkları uyuşturucu etkisi yaratan hapları sattıkları belirlenen 5 kişi, polis tarafından yakalandı.
KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde sahte reçete düzenleyerek aldıkları uyuşturucu etkisi yaratan hapları sattıkları belirlenen 5 kişi, polis tarafından yakalandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte reçete düzenleyerek uyuşturucu etkisi yaratan hapları eczanelerden satın alan kişileri takibe aldı. Aldıkları hapları satan K.T., S.Ç., S.A., K.T. ve E.Ç. gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 216 hap ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.