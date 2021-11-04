Sahte reçete düzenleyen 5 şahıstan 3'ü tutuklandı - Haberler
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Sahte reçete düzenleyen 5 şahıstan 3'ü tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sahte reçete düzenleyen 5 şahıstan 3'ü tutuklandı Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde sahte reçete düzenleyerek, uyuşturucu etkisi yapan sentetik ecza hapları satan 5 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

KOCAELİ (İHA) - Sahte reçete düzenleyen 5 şahıstan 3'ü tutuklandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde sahte reçete düzenleyerek, uyuşturucu etkisi yapan sentetik ecza hapları satan 5 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Kartepe ilçesinde 5 şüphelinin sahte reçete düzenlediği ihbarını aldı. Konuyla ilgili çalışma başlatan ekipler, tespit edilen adrese operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında adreste yapılan detaylı aramada uyuşturucu etkisi yapan 216 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan K.T., S.Ç., S.A., K.T. ve E.Ç. isimli şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şahıslardan S.A. ve E.Ç. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken K.T., S.Ç. ve K.T. isimli şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sahte reçete düzenleyen 5 şahıstan 3'ü tutuklandı

Sahte reçete düzenleyen 5 şahıstan 3'ü tutuklandı

Sahte reçete düzenleyen 5 şahıstan 3'ü tutuklandı

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