Sahte rakı satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı

Kaynak: DHA

SAMSUN'da, ürettikleri rakıyı şişelere doldurarak, sahte bandrolle kaplayan ve restoranlara satmaya götüren 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorize polis ekipleri, uygulama sırasında 55 AUK 28 plakalı otomobili durdurdu. Arama yapan ekipler, bagajda 1,5 litrelik 14 rakı şişesi buldu. Şişeleri incelemek üzere emniyete götüren polis, içkilerin sahte bandrolle kaplanarak kapağının kapatıldığını belirledi. Şişelere el konulurken, aracın içinde bulunan A.K. ve E.P., ifadeleri alınmak üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. 2 şüphelinin, ifadelerinde içkileri restoranlara satacaklarını söylediği öğrenildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler, serbest bırakıldı.- Samsun