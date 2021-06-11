Sahte polis ve savcılardan 1 milyon 300 bin liralık vurgun
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Sahte polis ve savcılardan 1 milyon 300 bin liralık vurgun

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Uslu - Haberler | 3. Sayfa

Sahte polis ve savcılardan 1 milyon 300 bin liralık vurgun Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp çaldıkları para dudak uçuklattı 2 dolandırıcı polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak aradıkları vatandaşı 1 milyon 300...

Sahte polis ve savcılardan 1 milyon 300 bin liralık vurgun

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp çaldıkları para dudak uçuklattı

2 dolandırıcı polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak aradıkları vatandaşı 1 milyon 300 bin TL dolandıran 2 kişi, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Olay, 2 Mayıs tarihinde Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 şahıs Çayırova'da yaşayan A.K. isimli vatandaşı arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıttı. Daha sonra dolandırıcılar vatandaşa, kimlik bilgilerinin bir suça karıştığını, banka hesabındaki parayı incelenmesi için kendilerine teslim etmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine telaşa kapılan A.K., dolandırıcıların dediği şeyi yaparak banka hesabında bulunan 1 milyon 300 bin lirayı çekerek dolandırıcılara götürdü. Daha sonra ise, parasından haber alamayan vatandaş, dolandırıldığını anlayarak soluğu polis merkezinde aldı. A.K.'nin şikayetçi olması üzerine Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri dolandırıcıları yakalayabilmek için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, İ.T. ve A.B. isimli 2 şahsı kıskıvrak yakaladı.

Sorgulanmak üzere polis merkezine götürülen şahıslar, buradaki işlemlerinin ardından Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Sahte polis ve savcılardan 1 milyon 300 bin liralık vurgun
Sahte polis ve savcılardan 1 milyon 300 bin liralık vurgun
Sahte polis ve savcılardan 1 milyon 300 bin liralık vurgun
Sahte polis ve savcılardan 1 milyon 300 bin liralık vurgun

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Uslu

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