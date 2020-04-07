Sahte polis kimliğiyle yakalandı MALATYA'da, tartıştığı kişilere kendisini polis olarak tanıtan ve sahte polis kimliğiyle yakalanan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

MALATYA'da, tartıştığı kişilere kendisini polis olarak tanıtan ve sahte polis kimliğiyle yakalanan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İnönü Mahallesi'nde, bir markete giren ve kimliği açıklanmayan kişi, görevliyle tartıştıktan sonra kendisini polis olarak tanıttı. Market çalışanlarının ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, çevrede arama yaparak, şüpheliye ulaştı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada ise başkası adına düzenlenmiş sahte polis kimlik kartı ele geçirildi. Şüpheli, sorgulanmak üzere Sanayi Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Kaynak: DHA