Sahte polis, gerçek polisi görünce ne yapacağını şaşırdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sahte polis, gerçek polisi görünce ne yapacağını şaşırdı

Aydın'ın Çine ilçesinde gözünü kestirdiği paralı ve yaşlı kişileri, kendisine polis, hakim ve savcı süsü vererek dolandıran bir şahıs, aynı yaşlı adamı ikinci kez dolandırmaya kalkınca yakalandı.

Sahte polis, gerçek polisi görünce ne yapacağını şaşırdı
08.06.2020 17:40 | Son Güncelleme: 08.06.2020 17:43

Aydın'ın Çine ilçesinde gözünü kestirdiği paralı ve yaşlı kişileri, kendisine polis, hakim ve savcı süsü vererek dolandıran bir şahıs, aynı yaşlı adamı ikinci kez dolandırmaya kalkınca yakalandı. Gerçek polisleri karşısında görünce ne yapacağını şaşıran sahte polis, kelepçelenerek polis merkezine götürüldü.

Çine ve civarında son zamanlarda özellikle ekonomik durumu iyi yaşlı kişilerin kendisini hakim, savcı ve polis olarak tanıtan kişi tarafından aranılıp para istendiği yolunda ihbar alan Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi çalışma başlattı. Daha önce ilçe merkezindeki Şevketiye Mahallesi'nde yaşayan ve 40 bin lirası dolandırılan 80 yaşındaki M.A. isimli şahıs, aynı şahsın tekrar kendisini araması üzerine polise müracaat etti.

"Gerçek polisi görünce ne yapacağını şaşırdı"

Daha önce 40 bin lirasını dolandırdığı kurbanından bu defa "Adının karıştığı 'FÖTÖ' dosyasını temizlemek üzereyim ancak 75 bin liraya daha ihtiyaç var" diyerek 75 bin lira daha isteyen zanlıyı yakalamak için fiziki ve teknik takibe başlayan polis ekipleri dolandırıcının 38 yaşındaki Gökhan T. olduğunu tespit etti. Yapılan operasyonla sahte polis kimliği ile kurbanını bekleyen Gökhan T. karşısında gerçek polisleri görünce ne yapacağını şaşırdı.

Polisler tarafından kıskıvrak yakalanarak kelepçelenen zanlı polis merkezine götürüldü. Zanlı karşısında gazetecileri de görünce tanınmamak için başını kaldırmadı.

Gözaltına alınan şahsın sorgusunun devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

HDP, erken seçim iddiaları devam ederken gizli ittifaklara tamamen kapıyı kapattı Haber
HDP, erken seçim iddiaları devam ederken gizli ittifaklara tamamen kapıyı kapattı
Son dakika: Benzin ve motorine büyük zam geldi Haber
Son dakika: Benzin ve motorine büyük zam geldi
Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor Haber
Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor
Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı Haber
Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı
Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı Haber
Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı Haber
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı
Bodrum'a 500 bin araç girdi, nüfus tam 4 katına çıktı! Muğla Belediye Başkanı şaşırdı: Pılını pırtını toplayan buraya geliyor
Bodrum'a 500 bin araç girdi, nüfus tam 4 katına çıktı! Muğla Belediye Başkanı şaşırdı: Pılını pırtını toplayan...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
Ömer Çelik'ten 'Herkese 5 bin lira yardım gönderdik' iddialarına yanıt: Montaj yapıldı
Ömer Çelik'ten "Herkese 5 bin lira yardım gönderdik" iddialarına yanıt: Montaj yapıldı
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp güpegündüz yaya kaldırımında cinsel ilişkiye girdiler!
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp güpegündüz yaya kaldırımında cinsel ilişkiye girdiler!
Hırsız, çaldığı ayakkabıyı 13 gün sonra giyince yakalandı
Hırsız, çaldığı ayakkabıyı 13 gün sonra giyince yakalandı
Cumhuriyetçi Senatör'ün New York Times'ta yayımlanan 'Orduyu çağırın' yazısı istifa getirdi
Cumhuriyetçi Senatör'ün New York Times'ta yayımlanan "Orduyu çağırın" yazısı istifa getirdi
Son Dakika: 'Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi' ile firmalara 400 milyon TL'ye kadar destek sağlanacak
Son Dakika: "Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi" ile firmalara 400 milyon TL'ye kadar destek sağlanacak
Belediye binasının pompalı tüfekle basılması olayında Kaymakamlık, Kaftancıoğlu'nu yalanladı
Belediye binasının pompalı tüfekle basılması olayında Kaymakamlık, Kaftancıoğlu'nu yalanladı
İstanbul'da olaylı gece! Cinnet getiren kadın kocasını bıçakladı, çocuğunu 11'nci kattan atmak istedi
İstanbul'da olaylı gece! Cinnet getiren kadın kocasını bıçakladı, çocuğunu 11'nci kattan atmak istedi
Altının kilogramı 371 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 371 bin 500 liraya yükseldi
Türkiye'de transfer dönemi 7 Temmuz'da başlayacak
Türkiye'de transfer dönemi 7 Temmuz'da başlayacak
Boğulan kardeşinin cansız bedenine sarılan ağabeyin feryadı yürekleri dağladı
Boğulan kardeşinin cansız bedenine sarılan ağabeyin feryadı yürekleri dağladı
Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor
Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor
Nusret'le birlikte başarıdan başarıya koşan kardeşi Özgür Gökçe, suskunluğunu bozdu
Nusret'le birlikte başarıdan başarıya koşan kardeşi Özgür Gökçe, suskunluğunu bozdu
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı, karnı burnunda poz verdi
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı, karnı burnunda poz verdi
Diyarbakır'da 10 şoförde korona çıktı, devlet her yerde yolcuları arıyor
Diyarbakır'da 10 şoförde korona çıktı, devlet her yerde yolcuları arıyor
'Hayalet Sevgilim' şarkısıyla tanınan şarkıcı İrem, bir anda kazandığı popülerliğini nasıl kaybettiğini anlattı
"Hayalet Sevgilim" şarkısıyla tanınan şarkıcı İrem, bir anda kazandığı popülerliğini nasıl kaybettiğini anlattı
Ali Babacan'ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız?
Ali Babacan'ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız?
Türkiye, çekirge istilası beklerken Sivas'ın Zara ilçesinde 6 köyü tırtıl bastı
Türkiye, çekirge istilası beklerken Sivas'ın Zara ilçesinde 6 köyü tırtıl bastı
Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yatırımcının gümüşe olan ilgisi arttı
Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yatırımcının gümüşe olan ilgisi arttı
Eşine yakalanınca yasak aşkıyla birlikte intihar etmişti! Olayla ilgili 2 sanığın 50'şer yıl hapsi istendi
Eşine yakalanınca yasak aşkıyla birlikte intihar etmişti! Olayla ilgili 2 sanığın 50'şer yıl hapsi istendi
Süleyman Soylu'nun Twitter üzerinden tartıştığı gazeteci gözaltına alındı
Süleyman Soylu'nun Twitter üzerinden tartıştığı gazeteci gözaltına alındı
Davutoğlu'ndan dikkat çeken Ayasofya çıkışı: Pazarlık kartı değildir, olmamalıdır
Davutoğlu'ndan dikkat çeken Ayasofya çıkışı: Pazarlık kartı değildir, olmamalıdır
Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından Cem Yılmaz'la olan fotoğrafını paylaştı
Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından Cem Yılmaz'la olan fotoğrafını paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Berat Albayrak Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Şahin Şerifoğulları
Magazin Hülya Avşar İrem Derici Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Bülent Korkmaz Hikmet Karaman
Daha Fazla Ateş Çocuk Kadın Haziran
Şu an buradasınız: Sahte polis, gerçek polisi görünce ne yapacağını şaşırdı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.6.2020 17:43:36. #1.14#
title