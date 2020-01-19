"Sahte polis" dolandırıcılık yaparken suçüstü yakalandı

19.01.2020 00:44 | Son Güncelleme: 19.01.2020 00:44

Ankara'da telefonla aradığı kişilere kendisini polis gibi tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla arayarak ulaştığı mağdurlara kendisini polis olarak tanıtan ve türlü bahanelerle paralarını alan şüpheli H.A'yı fiziki takibe aldı.

Ekipler, fiziki takip sonrası H.A'nın mağdurlara bankadaki hesaplarından Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) para transferi yapıldığını söyleyerek kandırdığını ve bir otelde kaldığını tespit etti.

Bunun üzerine otele operasyon düzenleyen ekipler, H.A'yı bir kişiyi tuzağına düşürmek üzereyken suçüstü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA