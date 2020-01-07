Sahte polis, 3 bin lira dolandırdı

07.01.2020 15:05 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:10

Samsun'da kendini polis olarak tanıtan bir kişi telefonla aradığı şahsı kandırarak verdiği hesap numarasına 3 bin lira yatırmasını sağlayarak dolandırdı.



Olay, Samsun'un Yakakent ilçesi Kürüz Gürgenlik Mahalles'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir dolandırıcı telefonla aradığı S.A.'ya (55) kendini polis olarak tanıttı. Dolandırıcı, S.A.'yı korkutup kandırarak verdiği hesap numarasına 3 bin lira para yatırttı. Daha sonra dolandırıldığını anlayan S.A. polise şikayette bulundu.



Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA