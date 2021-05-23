Sahte plakalı tır uygulama noktasında yakalandı
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Sahte plakalı tır uygulama noktasında yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolu'da polis ekipleri tarafından uygulama noktasında yakalanan sahte plakalı konteyner yüklü tırın sürücüsüne 8 bin 796 lira para cezası kesildi.

Bolu'da polis ekipleri tarafından uygulama noktasında yakalanan sahte plakalı konteyner yüklü tırın sürücüsüne 8 bin 796 lira para cezası kesildi. Ehliyetine el konulan sürücü hakkında idari işlem başlatıldı.

Bolu'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında D-100 karayolu üzerinde araç ve sürücüler üzerinde uygulama yaptı. Karacaağaç mevkiinde yapılan uygulamada İstanbul istikametine seyir halinde olan A.N. idaresindeki 06 FY 2289 plakalı konteyner yüklü tır durduruldu. Ekipler yaptıkları sorgulamada tırın plakasının sahte olduğunu belirledi. Tırda yapılan detaylı incelemede şasi numarası da bulunmayan tırı güvenli bölgeye çeken ekipler, ruhsatı bulunmayan sürücü A.N. hakkında işlem başlattı. Sahte plaka takmak ve ruhsat bulundurmamak suçlarından 8 bin 796 lira para cezası kesilen A.N.'nin ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu. Ayrıca sürücü A.N. hakkında sahte plaka kullanmaktan idari işlem başlatıldı. Sahte plaka takılı tır ise otoparka çekildi. - BOLU

Sahte plakalı tır uygulama noktasında yakalandı
Sahte plakalı tır uygulama noktasında yakalandı
Sahte plakalı tır uygulama noktasında yakalandı
Sahte plakalı tır uygulama noktasında yakalandı
Sahte plakalı tır uygulama noktasında yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Sahte plakalı tır uygulama noktasında yakalandı - Haberler
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