Sahte plakalı otomobili ehliyetsiz kullanan sürücüye 10 bin lira ceza - Haberler
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Sahte plakalı otomobili ehliyetsiz kullanan sürücüye 10 bin lira ceza

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel
Sahte plakalı otomobili ehliyetsiz kullanan sürücüye 10 bin lira ceza

İZMİR'den sahte plakalı otomobille yola çıkan Hasan Hüseyin D. (25), Bursa'nın İnegöl ilçesinde yakalandı.

İNEGÖL, BURSA (DHA) - İZMİR'den sahte plakalı otomobille yola çıkan Hasan Hüseyin D. (25), Bursa'nın İnegöl ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan sürücüye toplam 10 bin 724 TL ceza kesildi.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe girişinde kontrol noktası kurdu. Ekipler, şüphe üzerine 35 NDZ 81 plakalı otomobili durdurdu. Yapılan incelemede, otomobilin plakasının sahte olduğunu ve İzmir'den yolda çıktığı tespit edildi. Ekipler, otomobilin trafikten men edildiği, ayrıca sürücü Hasan Hüseyin D.'nin ehliyetsiz araç kullandığını saptadı. Hasan Hüseyin D.'ye aracına sahte plaka takma suçundan 6 bin 687 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 698 TL ve trafikten men olan aracı kullanmaktan 1339 TL olmak üzere toplam 10 bin 724 TL para cezası uygulandı. Gözaltına alınan Hasan Hüseyin D., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.


Sahte plakalı otomobili ehliyetsiz kullanan sürücüye 10 bin lira ceza

Sahte plakalı otomobili ehliyetsiz kullanan sürücüye 10 bin lira ceza

Sahte plakalı otomobili ehliyetsiz kullanan sürücüye 10 bin lira ceza

Sahte plakalı otomobili ehliyetsiz kullanan sürücüye 10 bin lira ceza

Sahte plakalı otomobili ehliyetsiz kullanan sürücüye 10 bin lira ceza

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Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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