Sahte plakalı araçla trafiği tehlikeye sokan 3 şahıs polisi alarma geçirdi
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Sahte plakalı araçla trafiği tehlikeye sokan 3 şahıs polisi alarma geçirdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sahte plakalı araçla trafiği tehlikeye sokan 3 şahıs polisi alarma geçirdi.

Sahte plakalı araçla trafiği tehlikeye sokan 3 şahıs polisi alarma geçirdi
15.05.2020 00:37 | Son Güncelleme: 15.05.2020 00:37

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sahte plakalı araçla trafiği tehlikeye sokan 3 şahıs polisi alarma geçirdi. Nefes kesen kovalamaca sonrasında araçlarını terk edip buğday tarlasına saklanan 3 şahıstan ikisi yakalandı, biri kaçtı.

Olay, İnegöl ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Üç kişinin araçla tehlikeli davranışlar sergilediği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler şahıslara 'dur' ihtarında bulundu. Polisi gören üç kafadar ikaza uymadan kilometrelerce ters istikametten trafikte seyir etti. Polisin takibinden kaçamayacağını anlayan 3 kişi otomobili bırakıp yaya olarak kaçmaya başladı. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri yaptıkları aramada şahıslardan F.Ç. ile M.A.'yı buğday tarlasında gizlenmiş vaziyette kıskıvrak yakalayarak gözaltına alındı. A.A. isimli şahıs ise kaçtı. Polis ekipleri otomobilin üzerinde olan plakanın başka bir araca ait olduğunu tespit etti.

Ekipler şahıslara yasağa uymadığı gerekçesiyle 3 bin 182 TL para cezası keserken, sahte plakalı araçla gezmekten, polisin 'dur' ikazına uymamaktan ve trafiği tehlikeye düşürmekten dolayı da ayrı ayrı işlem uyguladı. Terk edilmiş otomobil ise gelen çekici yardımıyla karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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