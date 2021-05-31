Sahte plakalı araçla kaçan sürücü polis aracına çarptı: 1'i polis 4 yaralı
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Sahte plakalı araçla kaçan sürücü polis aracına çarptı: 1'i polis 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Yasin Can - Haberler | 3. Sayfa

Sahte plakalı araçla kaçan sürücü polis aracına çarptı: 1'i polis 4 yaralı Aksaray'da sahte plakalı otomobiliyle polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü polis aracına çarparak durabildi.

Sahte plakalı araçla kaçan sürücü polis aracına çarptı: 1'i polis 4 yaralı

AKSARAY - Aksaray'da sahte plakalı otomobiliyle polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü polis aracına çarparak durabildi. Kazada 1'i polis memuru 4 kişi yaralandı.

Olay, Aksaray - Adana Karayolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından daha önce yapılan istihbarat çalışmaları kapsamında İbrahim D. idaresindeki otomobilin 06 MKJ 94 sahte plakayla trafiğe çıktığı bilgisine ulaşıldı. Bu kapsamda emniyet müdürlüğü kent genelinde uygulanan Elektronik Denetleme Sistemine plaka bilgisini girdi. Sistemin bu plaka üzerinde alarm vermesi üzerine polis ekipleri alarma geçti. Elektronik Denetleme Sisteminden aracın Aksaray - Adana Karayolu Adana istikametine çıkış yaptığının belirlenmesi üzerine karayolunda polis ekiplerince güvenlik önlemleri alındı. Belirlenen aracın gelmesi üzerine polis ekipleri sürücüye dur ihtarında bulundu. Sürücü ihtara uymayarak polisten kaçmaya başlarken polis de aracın peşine düştü. Bir süre yaşanan kovalama sonucu kaçan sürücü önünde seyreden polis memuru Fatih Aslan kontrolündeki 68 A 5922 plakalı polis aracına çarparak durdu. Bu kez de araçtan inerek kaçmaya çalışan sürücü polis ekiplerinin yaya olarak kovalamacasında kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Kazada polis aracının sürücüsü polis memuru Fatih Aslan, kaçan sürücü İbrahim D. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Sadi Yetiş Ş. ile Kadir D. olmak üzere 1'i polis memuru 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, sahte plakalı araç otoparka çektirildi.

Sahte plakalı araçla kaçan sürücü polis aracına çarptı: 1'i polis 4 yaralı
Sahte plakalı araçla kaçan sürücü polis aracına çarptı: 1'i polis 4 yaralı
Sahte plakalı araçla kaçan sürücü polis aracına çarptı: 1'i polis 4 yaralı
Sahte plakalı araçla kaçan sürücü polis aracına çarptı: 1'i polis 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Can

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