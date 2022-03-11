Sahte plakalarla hırsızlık yapan zanlıyı kullandığı araç ele verdi

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da aynı araca taktıkları sahte plakalarla çok sayıda hırsızlık suçunu işledikleri gerekçesiyle aranan zanlıların kullandığı panelvan türü aracı tespit eden ekipler, düzenledikleri baskınla 3 şüpheliden birini yakaladı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, ilçenin çeşitli yerlerinde gerçekleşen benzer 13 ayrı hırsızlık olayını incelemeye aldı.

Olay yerlerindeki MOBESE ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, tüm olaylarda şüphelilerin plakaları farklı, aynı renk, marka ve modelde hafif ticari bir aracın kullanıldığını tespit etti.

Aracın özelliğini değerlendiren ekipler, daha sonra Plaka Tanıma Sisteminden (PTS) tanımladıkları aracın bölgede olduğunu tespit etti. Yapılan araştırmada aracın Bade Y. (29) adına kayıtlı olduğu tespit eden ekipler, aracın bulunduğu adrese operasyon düzenledi. Evde bulunan Haydar S'in (22) üzerinde yapılan aramada, olayda kullanılan aracın ruhsatı ve zanlının olaylarda giydiği elbiseler ele geçirildi.

Şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götüren polis ekipleri, olaylara karıştığı tespit edilen Bade Y. ile Yılmaz F'yi (22) yakalama çalışmaları sürüyor.

Yapılan araştırmada, şüphelilerden Haydar S'nin 23, Bade Y'nin 14, Yılmaz F'nin ise 13 hırsızlık kaydı bulunduğu belirlendi.

Bu arada, zanlıların gerçekleştirdikleri bazı hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Gece saatlerinde otomobilleriyle hedefledikleri araçlara yanaşan şüphelilerin girdikleri araçlardaki değerli malzemeleri çaldıkları anlar kameralarca kaydedildi.