Sahte plaka kullanan sürücüye 7 bin 544 TL ceza

06.03.2020 13:21 | Son Güncelleme: 06.03.2020 13:21

DÜZCE'de, hurdaya ayrılan araca sahte plaka takarak kullanan sürücüye, 7 bin 544 TL ceza kesildi.

Olay dün saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Polis ekipleri, 54 ABB 028 plakalı aracın kayıtlarına baktığında plakaya ait tescil kaydı bulamadı. Polis, aracın peşine düştü. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü aracıyla kaçmaya başladı. Araç, saat 04.30 sıralarında bir site önünde park halinde bulundu. Aracın çekme belgeli olduğu, sahte plaka kullanıldığı belirlendi. Sürücü R.S.'ye sahte plaka kullanmaktan 7 bin 544 TL cezai işlem uygulandı. R.S. hakkında ayrıca adli soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA