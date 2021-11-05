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Sahte PCR testi düzenleyen Ürdün uyruklu şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sahte PCR testi düzenleyen Ürdün uyruklu şahıs yakalandı

Trabzon'da sahte PCR testi düzenleyen bir Ürdün uyruklu şahıs ile bu hazırlanan sahte PCR testlerini havalimanında ibraz eden 3 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

TRABZON (İHA) - Trabzon'da sahte PCR testi düzenleyen bir Ürdün uyruklu şahıs ile bu hazırlanan sahte PCR testlerini havalimanında ibraz eden 3 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sahte PCR testi ibraz eden 3 Ürdünlü şahıs sınır dışı edilirken, sahte PCR testi düzenleyen Ürdün uyruklu şahıs ise adliyeye sevkedildi.

Alınan bilgiye göre, havayolu ile Trabzon'dan ayrılmaya çalışan Ürdün uyruklu K.M.N.G., İ.K.M.G., ve T.A.F.A., isimli şahısların beyan ettikleri PCR testlerinin sahte olduğu belirlendi. Resmi Belgede Sahtecilik suçundan 3 Ürdünlü şahıs sınır dışı edilirken, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte PCR testini düzenleyen yabancı uyruklu Z.A.Y.N. isimli şüpheli şahsı Trabzon'da kaldığı evde yakalayarak gözaltına aldı.

Evde yapılan aramalarda 8 adet resmi kurum ibareleri içeren üzeri Arapça yazılı kaşeler, şüpheliye ait farklı ülke pasaportları ile birçok dijital materyal ele geçirildi. Şahıs polisteki sorgusunun ardından Trabzon Adliyesi'ne çıkartıldı. - TRABZON

Sahte PCR testi düzenleyen Ürdün uyruklu şahıs yakalandı

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