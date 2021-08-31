Sahte PCR davası bitene kadar Bülent Ersoy'un orkestrası Kıbrıs'ta kalacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sahte PCR davası bitene kadar Bülent Ersoy'un orkestrası Kıbrıs'ta kalacak

Sahte PCR davası bitene kadar Bülent Ersoy'un orkestrası Kıbrıs'ta kalacak
Hürriyet - Haberler | Magazin

Bülent Ersoy ve koruması, hafta içinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldi.

Bülent Ersoy ve koruması, hafta içinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldi. 21 kişilik orkestrası ise, önceki gün Lefkoşa Ercan Havaalanı'na indi. KKTC'ye gelişlerde çift aşılılar da dahil tüm yolculardan son 72 saatte alınmış negatif PCR testi istendi. Yetkililerin Ercan Havaalanı'nda yaptıkları kontrolde orkestranın PCR testleri sahte çıktı. Orkestranın havaalanında yapılan ikinci testleri temiz çıkınca, Ulaştırma Bakanlığı'nın izniyle konsere çıkmalarına müsaade edildi.

10'AR BİN LİRA KEFALET

Konserin ardından orkestra gözaltına alındı ve Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkartıldı. Mahkeme, sahte PCR ile gelen ekibi kişi başı 10'ar bin lira nakit teminat ve haftada 2 gün KKTC polisine imza şartıyla serbest bıraktı. Orkestra, polise beyan şartı nedeniyle dava sonuçlanana kadar KKTC'de kalacak.

Bu arada, sahte PCR testlerini otelin temin ettiği ve olayla ilgili biri polis memuru 4 kişinin de tutuklandığı ileri sürüldü.

BİZE SAHTE EVRAK DÜZENLEDİLER

Orkestra ekibinden bir kişi yaptığı açıklamada, "İlk defa Kıbrıs'ta sahneye çıkmıyoruz. Bize sahte evrak düzenlediler. 'İki tane aşı yetiyor. Gönderdiğimiz belgeyi verin geçeceksiniz' dediler. Ama bize sahte evrak göndermişler. Sahte evrak yüzünden şu anda mahkeme mahkeme dolaşıyoruz" dedi.

Gözaltına alınan ekibin PCR testleri yapıldıktan sonra konsere gelenlerin mağdur olmaması amacıyla polis nezaretinde konsere katıldıkları öğrenildi.

Kaynak: Hürriyet

Bülent Ersoy'un ekibi sahte PCR testi nedeniyle KKTC'de hakim karşısına çıktı
Bülent Ersoy'un ekibi sahte PCR testi nedeniyle KKTC'de hakim karşısına çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Sultan Alparslan Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Gülben Ergen Didem Arslan Yılmaz
Spor Muslera Samet Aybaba Abdullah Avcı Enner Valencia Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Sahte PCR davası bitene kadar Bülent Ersoy'un orkestrası Kıbrıs'ta kalacak - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 08:10:18. #1.16#

title