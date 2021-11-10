Sahte pasaportla Türkiye'ye giriş yapmaya çalışan DAEŞ üyesi yakalandı - Haberler
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Sahte pasaportla Türkiye'ye giriş yapmaya çalışan DAEŞ üyesi yakalandı

AA / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel

Sahte pasaportla Türkiye'ye giriş yapmaya çalışan, terör örgütü DAEŞ'e üye olmak suçundan aranan yabancı uyruklu bir şüpheli İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

Sahte pasaportla Türkiye'ye giriş yapmaya çalışan, terör örgütü DAEŞ'e üye olmak suçundan aranan yabancı uyruklu bir şüpheli İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Havalimanı'nda 7 Kasım'da yapılan çalışmalarda, sahte pasaportla yurda girmeye çalışan Irak uyruklu H.S.R.G'ye, pasaport kontrolü sırasında durumundan şüphelenilmesi üzerine parmak izi incelemesi yapıldı.

Yapılan çalışmalarda, şüphelinin gerçek isminin Ş.H.S.R.R olduğu, DAEŞ terör örgütüne üye olmak suçundan arandığı, 2018 yılında Hakkari'den yurda kaçak giriş yaptıktan sonra faaliyetlerde bulunduğu Adana'da yakalandığı ve Irak'a sınır dışı edildiği tespit edildi.

Şüpheli hakkındaki tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Sahte pasaportla Türkiye'ye giriş yapmaya çalışan DAEŞ üyesi yakalandı

Sahte pasaportla Türkiye'ye giriş yapmaya çalışan DAEŞ üyesi yakalandı

Sahte pasaportla Türkiye'ye giriş yapmaya çalışan DAEŞ üyesi yakalandı

AA / Muhammed Gencebay Gür - Son Dakika Haberleri
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