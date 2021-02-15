Sahte pasaportla Türkiye'ye gelen 11 Uygur Türkü'nün Çin'e iade edildiği iddiası

İstanbul Atatürk Havalimanı üzerinden ülkemize gelen 11 Uygur Türkü'nün pasaportunun sahte çıkması nedeniyle Çin'e iade edildiği iddia edildi. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bahse konu olan 11 şahsın Uygur Türkü olduklarının tespit edilmesi neticesinde 29 Aralık 2018 tarihinde ülkemize girişinin sağlandığı ifade edildi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün İstanbul Atatürk Havalimanı üzerinden ülkemize gelen 11 Uygur Türkü'nü pasaportlarının sahte çıkması gerekçesiyle Çin'e iade ettiği iddiası gündeme geldi. Genel Müdürlük tarafından yapılan basın açıklamasında, 11 Uygur Türkü'nün Çin'e iade haberlerinin aslını yansıtmadığı ve tam tersine 29.12.2018 tarihine Bakanlık tarafından ülkemize girişlerinin sağlandığı duyuruldu.

''TAMAMEN GERÇEK DIŞIDIR''

Basın açıklamasında, "Bazı basın yayın organlarını ve sosyal medya hesaplarında ileri sürülen 'Uygur Türklerinin sahte pasaportla geldikleri için Çin'e iade edildikleri edildikleri' iddiası tamamen gerçek dışıdır. Tam aksine, İstanbul Atatürk Havalimanı üzerinden ülkemize gelen bahse konu 11 şahsın, yapılan araştırmada Uygur Türkü olduklarının tespit edilmesi neticesinde, Bakanlığımızın talimatları çerçevesinde 29.12.2018 tarihinde ülkemize girişleri sağlanmıştır" denildi.