Sahte pasaportla kaçmaya çalışan DEAŞ'lı istanbul Havalimanı'nda yakalandı
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Sahte pasaportla kaçmaya çalışan DEAŞ'lı istanbul Havalimanı'nda yakalandı

10.01.2021 23:00 | Son Güncelleme: 10.01.2021 23:08
Sahte pasaportla kaçmaya çalışan DEAŞ'lı istanbul Havalimanı'nda yakalandı

İSTANBUL'da DEAŞ terör örgütüne üye olmaktan işlem görürken geri gönderme merkezinden kaçarak, sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışan Kırgızistan uyruklu Bunyod Mukhiddinov, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

İSTANBUL'da DEAŞ terör örgütüne üye olmaktan işlem görürken geri gönderme merkezinden kaçarak, sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışan Kırgızistan uyruklu Bunyod Mukhiddinov, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Şüphelinin havalimanına gelerek güvenlik kontrolünden geçip pasaport işlemleri sırasında gözaltına alınması güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, DEAŞ terör örgütüne üye olmaktan işlem görürken kaçan Kırgızistan uyruklu Bunyod Mukhiddinov, 06 Ocak günü saat 06.40'ta yurt dışına çıkmak için İstanbul Havalimanı'na geldi. Pasaport işlemleri sırasında Tozhımukammet Karimov sahte kimliğiyle fark edilerek yakalanan Bunyod Mukhiddinov, sınır dışı edilmek üzere İl Göç Müdürlüğü'ne teslim edildi.

ŞÜPHELİNİN YAKALANMA NAI KAMERADAŞüphelinin havalimanında yakalanarak gözaltına alınma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin havalimanına geldiği, güvenlik kontrolünden geçtikten sonra pasaport işlemleri sırasında fark edilerek gözaltına alındığı görülüyor.


- İstanbul
Sahte pasaportla kaçmaya çalışan DEAŞ'lı istanbul Havalimanı'nda yakalandı
Sahte pasaportla kaçmaya çalışan DEAŞ'lı istanbul Havalimanı'nda yakalandı
Sahte pasaportla kaçmaya çalışan DEAŞ'lı istanbul Havalimanı'nda yakalandı
Sahte pasaportla kaçmaya çalışan DEAŞ'lı istanbul Havalimanı'nda yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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