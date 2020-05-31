Sahte parfüm nasıl anlaşılır?
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Sahte parfüm nasıl anlaşılır?

Orijinal parfüm ve sahte parfüm arasında belirgin farklar vardır. Bu noktalara dikkat ederek gerçek parfümle taklit parfümü rahatlıkla ayırabilirsiniz.

Sahte parfüm nasıl anlaşılır?
31.05.2020 16:35 | Son Güncelleme: 31.05.2020 16:40

Parfümün, ambalajına, seri numarasına, koku performansına ve kapak tasarımına bakarak onun gerçek parfüm olup olmadığını anlayabilirsiniz. Peki, sahte parfüm nasıl anlaşılır?

SAHTE PARFÜM NASIL ANLAŞILIR?

Sahte parfüm ve gerçek parfüm arasındaki belki de en somut fark ilk sıkımdır. Gerçek parfüm ilk sıkışta parfüm sıkarken, sahte parfüm birkaç defa sıktıktan sonra parfüm sıkmaktadır.

Orijinal parfümlerin kutularında, parfüm şişesinin zarar görmemesi için ilave karton vardır. Sahte parfümler ise genellikle üstünkörü ambalajlanmıştır.

Parfüm borusu gerçek parfümde berrak, sahte parfümde ise berrak değildir.

Sahte parfümlerin ambalajlarında bulunan yazıların mürekkeplerinde kaymalar olur. Özensizdir. Orijinal parfümlerin ambalajları kusursuzdur.

Sahte parfüm nasıl anlaşılır?

Parfümü ilk sıktıktan sonra yoğun bir kolonya ya da alkol kokusu geliyorsa, o parfüm sahtedir.

Orijinal parfümlerin şişesinde ve kutusunda seri numarası yazmaktadır. Sahte parfümlerde ise sadece kutuda seri numarası yer alır. Ya da hiçbir yerinde seri numarası bulunmaz.

Gerçek parfümün ambalajının hiçbir detayında kusur bulunmaz. Sahte parfümlerde ise gözle görülür hatalar ve kalitesiz bir görünüm vardır.

Orijinal parfümün kapağı simetrik tasarıma sahiptir.

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